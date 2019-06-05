В США рассказали о контактах Вашингтона и Москвы по Сирии

Вашингтон, 5 июня. Россия и США поддерживают контакты по ситуации в Сирии на всех уровнях. Такое заявление сделал специальный представитель Соединенных Штатов по САР Джеймс Джеффри.

По его словам, Вашингтон и Москва продолжают вести диалог по сирийскому урегулированию, в том числе на уровне президентов и глав внешнеполитических ведомств. Однако Россия и Соединенные Штаты не достигли каких-либо договоренностей.

«Мы вели и ведем контакты по Сирии с Россией на всех уровнях, включая продуктивные, по нашему мнению, обсуждения на уровне президента Путина и министра иностранных дел Лаврова две недели назад в Сочи. Договоренностей нет. Нет переговоров, нет деталей, так как нет переговоров. Есть постоянные контакты», — сказал Джеффри.

Он добавил, что Россия и США признают необходимость урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике политико-дипломатическими средствами на основании резолюции совета безопасности ООН № 2254.

Ранее Джеффри опроверг информацию о возможном признании американцами легитимности президента Сирии Башара Асада в обмен на давление Москвы на Тегеран. По его словам, эти данные не заслуживают доверия.

«Будет встреча по Ближнему Востоку, но мы работаем над деталями. И, конечно, пока никакого подобного соглашения нет. Я бы не доверял этим публикациям», — цитирует RT.

Также сообщалось, что Россия не позволила Соединенным Штатам Америки нанести безответный удар по Сирии. Эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми подчеркнул, что Москва оставила без внимания «фестиваль в Сирии».