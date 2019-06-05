Посольство РФ в Лондоне отреагировало на обвинения Мэй в отношении Москвы

Москва, 5 июня. Посольство России в Лондоне считает сфальсифицированными обвинения премьер-министра Терезы Мэй в адрес Москвы по факту инцидента со Скрипалями. Об этом заявил пресс-секретарь российского дипломатического ведомства.

Во вторник Тереза Мэй поблагодарила главу американской администрации за высылку российских дипломатов после инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Солсбери. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Россия.

Российский дипломат напомнил, что Великобритании нужно, как можно скорее представить общественности заслуживающие доверия результаты расследования, после чего вернуться на путь соблюдения международно-правовых стандартов, вместо сфальсифицированных обвинений в адрес России.

Представитель российского посольства также оценил слова Мэй об «особых отношениях с США».

«Если судить по словам Терезы Мэй, их содержание сводится к противодействию несуществующей «угрозе» со стороны России, борьбе с недоказанными актами «применения химического оружия» войсками Сирии, ничем не обоснованному наращиванию военных расходов НАТО», — заявил российский дипломат.

Он подчеркнул, что во всем мире ожидают более созидательной повестки от альянса, который претендует на роль «величайшего в истории». Дипломат напомнил, что проецирование американской военной силы британскими властями «едва ли будет иметь успех».

Напомним, 4 марта 2018 года осужденный в России за шпионаж, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия потеряли сознание в Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом. По их словам, к инциденту причастна российская сторона. Однако никаких доказательств представлено не было. Лондон отказался сотрудничать с Россией во время проведения расследования. Москва категорически отрицает все обвинения.

После инцидента Сергей Скрипаль ни разу не появлялся на публике. Его племянница Виктория разговаривала с ним по телефону в мае 2019 года.

«Они [Сергей и Юлия] обижены, что я связалась со СМИ, что я выношу это на широкую публику» — рассказала Виктория Скрипаль на пресс-конференции.

По ее словам, Скрипаль вместе с дочерью находится под охраной и переезжает в Великобритании «с места на место».

Отметим, что Виктория Скрипаль пишет книгу об инциденте в Солсбери. Первую главу она выложила в социальных сетях.