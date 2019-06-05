В России может появиться новый вид алиментов

Москва, 5 июня. Министерство юстиции РФ предлагает обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Выплаты на жилье затронут тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилплощади. Ребенок должен быть признан нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий. Размер выплат будет определять суд, сообщает Ридус.

Среди условий значится также то, что ребенок должен проживать в квартире не пригодной для жизни, а алиментщик должен быть признан трудоспособным.

Ожидается, что вносимые поправки позволят суду в каждом конкретном случае оценить ситуацию и принять решение, которое будет наиболее сбалансировано учитывать интересы родителей и ребенка.

Отметим, ранее Минюст предложил обязать родителей содержать своих совершеннолетних детей, обучающихся в вузах на очной форме. По словам главы ведомства Александра Коновалова, в действующем законодательстве не учтены принципы защиты прав и законных интересов ребенка.

В середине марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о сохранении права лиц предпенсионного возраста на получение алиментов. Как сообщала «Газета.ру», закон касается женщин старше 55 лет, и мужчин за 60 лет. Согласно документу, все россияне предпенсионного возраста могут получать алименты.