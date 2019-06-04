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Сын Алибасова назвал отравление отца трагической ошибкой

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Сын Алибасова назвал отравление отца трагической ошибкой

Москва, 4 июня. Известный продюсер Бари Алибасов ошибочно выпил жидкость для прочистки труб, известную под названием «Крот». Об этом сообщил его сын, Бари Алибасов-младший.

По его словам, музыкант госпитализирован в институт имени Склифосовского с сильнейшим ожогом пищевода. Алибасов-младший уточнил, что отец перепутал опасную жидкость с соком. Осознав свою ошибку, пострадавший самостоятельно вызвал скорую помощь.

«На месте ему сделали промывание. Но для того чтобы провести другие процедуры, его отвезли в больницу Склифосовского. Думаем, с ним уже в ближайший час все будет хорошо. Да, у него частично обожжено горло, но других серьезных травм, слава богу, нет», — цитирует kp.ru.

По данным издания, состояние Алибасова медики оценивают как стабильно тяжелое.

Ранее газета «Известия» сообщала о случайном отравлении Бари Алибасова.

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Автор: Сергей Свазовский
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