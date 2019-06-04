В Пентагоне заявили, что США теряют преимущество в космосе из-за России

Вашингтон, 4 июня. Значительные успехи России в космосе должны насторожить США и их союзников, так как преимущество Америки в этой сфере сокращается, заявил в сенате генерал Джон Рэймонд.

«Россия делает значительные успехи (в космосе), и наше операционное преимущество сокращается», — заявил Рэймонд, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост командующего Космическими силами.

Генерал обратил внимание сенаторов на то, что Москва «настойчиво модернизирует свои вооруженные силы, чтобы добиться преимущества перед Соединенными Штатами и НАТО», чтобы «притупить... способность (США) поддерживать космическое превосходство», передает «Царьград».

Отметим, это не первый раз, когда Пентагон жалуется на убывающее превосходство США в космосе из-за России. Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что доминирующие позиции США в космосе быстро убывают благодаря технологическим успехам Китая и России.

По его словам, Китай и Россия изучают экономическую и военную зависимость США от космического пространства и разрабатывают технологии, чтобы использовать ее в своих целях. В качестве таких новаций Шанахан назвал средства создания помех, лазеры и «кибервозможности».

Шанахан также подчеркнул значимость формирования Космических сил США, которые в июне 2018 года распорядился создать Трамп. Вице-президент Майкл Пенс отмечал, что организационную основу Космических сил правительство страны планирует сформировать к 2020 году.

Ранее замначальника Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) им. Петра Великого Роман Ногин заявил, что ученые академии в своих разработках учитывают скорое появление Космических войск США.

По его мнению, передавала газета «Взгляд», главой Пентагона, скорее всего, назначат Патрика Шанахана, на данный момент исполняющего обязанности министра обороны.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет сообщила, что США считают, что Россия и Китай готовятся к «космическим войнам», сообщала «Газета.ру». В частности, она уверена, что Москва и Пекин работают над созданием противоспутниковых ракет наземного базирования и различных боевых лазеров, предназначенных для «ослепления» космических аппаратов. В качестве примера она привела российский лазерный комплекс «Пересвет», который уже поступил на вооружение.