Полиция Подмосковья проверит заявление РКК «Энергия» о хищении имущества

Москва, 4 июня. Полиция начала проверку после заявления ракетно-космической корпорации «Энергия» о хищении имущества предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Московской области.

В поступившем в дежурную часть заявлении сообщается о краже комплектующих измерительных приборов неизвестными лицами. Уточняется, что комплектующие содержали драгоценные металлы.

«В дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Власиха» поступило заявление о том, что неизвестные незаконно проникли в производственные и складские помещения, расположенные на территории одного из предприятий города Королев, откуда похитили комплектующие от измерительных приборов», — указано в сообщении ГУМВД Подмосковья.

Отмечается, что по итогам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Ранее RT сообщала о проникновении неизвестных лиц на территорию предприятия РКК «Энергия» с целью хищения имущества.