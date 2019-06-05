 Расследование Мюллера раскололо США. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Почему Трамп — человек-Твиттер, как влияют соцсети на шансы получить визу в США и какую утку запустили южнокорейские СМИ в очередном выпуске «Слова на свободе» расскажет журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Трамп идет на второй срок

Красной нитью проходит мое восхищение предпринимательскими талантами Дональда Трампа. Президент, бизнесмен: лишь дотрагивается, и все у него в доллары превращается. 18 июня жизнь переместится в штат Флорида. Там Трамп объявит, что идет на второй срок. На это мероприятие продаются билеты на 20 тысяч мест!

Трамп — человек-скала и человек-Твиттер. На днях выступил в качестве обозревателя. Актер Саша Барон Коэн сказал, что Трамп стал президентом благодаря Твиттеру, воспользовался ситуацией и манипулировал народом, также Коэн сказал: «Сейчас в мире так много источников правды, что больше никто не знает, что такое правда». Задумайтесь.

Требования к кандидатам в президенты США

В США продолжается президентская кампания. Тройка: Джо Байден, Берни Сандерс, мэр Пит Буттиджич — замужний офицер. Мэр Пит в тройке, дышит в затылок ветеранам. В конце июня и июля будут уже первые дебаты претендентов от демократов, но не каждый сможет принять участие в этих дебатах, а только тот, у кого не меньше 1% в каких-то опросах, а самое главное — выписка, что не менее 65 тысяч человек перечислили тебе какое-то количество долларов. Третьи дебаты будут в сентябре, чтобы туда попасть, уже надо получить не менее 2% в одобренных опросах. И 130 тысяч уникальных людей, которые перечислили твоей кампании деньги. Причем должно быть не менее 20 штатов, в каждом штате не менее 400 таких людей. Вот она американская демократия. Итого 24 кандидата, а по этим нормативам всего 6 человек проходит.

Расследование Мюллера раскололо США

Ну и, конечно, говоря об Америке, о Трампе, я каждый раз должен вспоминать спецпрокурора Мюллера. Все, он попрощался, повесил бутсы на гвоздь, пиджак и ушел, ничего не доказав. Вроде бы он сказал, что не было вмешательства, а потом — выдвигать обвинение против президента не представлялось возможным. Если бы мы были уверены, что президент не совершал преступлений, мы бы так и сказали. Понимаете? А он так не сказал.

Третий сын Трампа в эфире сказал, что раскололо страну не вмешательство, а именно это расследование о предполагаемом вмешательстве, и что Мюллер проделал громадную работу для раскола США, потому что 2,5 года возни, ни к чему не привели.

Только в Америке президенты и кандидаты в президенты для того, чтобы просто озвучить «Друзья, благодарю вас за поддержку, я выдвигаюсь на второй срок», продают билеты. Так и здесь. Мюллер ушел, доклад остался, и в художественном арт-пространстве открытое публичное чтение доклада Мюллера в течение 24 часов добровольцы читали вслух все 448 страницы доклада. Тоже за деньги.

Трамп и Борис Джонсон

Ну а я продолжаю петь оду Трампу, который просто налету преподает нам всем уроки международной дипломатии. Он раздает постоянно свои советы и указания другим странам. И вот эта идея с публичной поддержкой Бориса Джонсона на пост премьер министра Великобритании. «А он мне нравится. Он мне всегда нравился, хороший парень, талантливый человек, поэтому я за него», — пишет Трамп.

И это беспроигрышная ситуация. Предположим, премьер-министром становится не Джонсон, хотя это маловероятно, Трамп может сказать: «Ну, ребята, не буду я с вами иметь дело». Или он становится, тогда: «Правильно, вы молодцы. Борис, помнишь, что я тебя поддержал?». А особенно у себя внутри страны скажет: «Все слушаются США. Я вот тут сказал Великобритании, чтобы премьер-министром Джонса избирали. Все уважают меня».

Посмотрим на дальнейшее развитие. Трамп дал англичанам три указания: во-первых, не платите 50 миллиардов, разваливайте Евросоюз к чертям; во-вторых, Борис Джонсон — премьер министр; третье — лидер партии Brexit Найджел Фарадж. Трамп сказал: «Мне очень нравится Найджел, ему есть что предложить, вообще он умный человек. Я думаю, что вам нужно включить его в переговоры с Брюсселем, вы бы преуспели, если бы это сделали. Я считаю, он может быть хорошим министром». Я всегда говорил, что мы должны быть благодарны Трампу и Помпео за то, что получили новые прочтения международного права, потому что впервые вот так вот по-простому. В следующий раз он просто будет вызывать к себе на ковер в Белый дом. А он вообще не тратит силы, все делает через Твиттер.

Пошлины против мигрантов

Я рассказывал и о подходе Трампа к Центральным американским государствам, то есть не можете справиться с потоком мигрантов, который идет в США, мы вам перестаем платить. Аналогично и в отношении Мексике. С 10 июня пятипроцентные пошлины на все товары, которые ввозятся из Мексики. Это продолжится до тех пор пока нелегальные мигранты будут проходить через Мексику в США. Причем, там он прописал постепенные повышения до 25%. Абсолютно бизнесменский подход.

В США взяли соцсети под строгий контроль

Хотите еще демократии? Госдеп США обнародовал новые правила получения виз в США. Теперь вы должны указывать будете все свои аккаунты в социальных сетях с подлинными именами, адресами все подробно прописать. Вы можете написать, что не пользуетесь соцсетями, но если это окажется неправдой, могут быть серьезные миграционные последствия. Одним словом, хоть там они и говорят, что это меры выявления террористов и других опасных лиц, чтобы их не допустить в страну. Вы представьте, что все прошерстят, все ваши страницы, все ваши записи. Это реальность, в которой мы с вами живем.

А в конгрессе США, тем временем, предложили национальной разведке создать опять новое подразделение — Центр для анализа социальных сетей, потому что, конечно, США постоянно подвергаются информационным атакам. Конечно, это Россия делает, и подрыв доверия граждан к институтам страны тоже дело рук России. Поэтому теперь специальный центр анализа социальных сетей наведет порядок. Больше муха из России через киберпространство США не пролетит.

Очередное антироссийское расследование Рэйчел Мэддоу

Продолжаю рассуждать об американской свободе слова, об американских СМИ. Звезда либеральной журналистики Рэйчел Мэддоу очередное ее расследование о том, что атаки России на западную демократию продолжились на выборах в Европарламент. «Вмешательство России в Австрии привело к тому, что распалось правительство, Кремль тянул на свою сторону одну из правящих партий и из-за России вспыхнул огромный коррупционный скандал». Рэйчел, все уже признали, что в Австрии была постановка, спецоперация, куча камер и Россия ни при чем. Вот стандарты западной журналистики.

Утка южнокорейского СМИ

Моя любимая новость. Прекрасные южнокорейские СМИ дали информацию, которую потом разнесли по всему миру. После неудачного саммита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и Трампа северокорейский руководитель якобы приказал казнить спецпредставителя КНДР по делам США и еще несколько человек, потому что переговоры провалились. Причем ведь раз за разом, как правило, одно и тоже южнокорейское СМИ запускает утку. И ведь раз за разом люди-то верят, и никто не извиняется потом.

Кровавая торговая война США и Китая

Определены угрозы для экономической и национальной безопасности США. Кстати, о России речь не идет. На повестке дня Китай, от него исходят две основные угрозы для США. Первая угроза — Коммунистическая партия Китая, вторая — компания Huawei. Это тоже новый уровень международных отношений. Huawei мешает США, значит, на компанию наложили санкции, а американским компаниям запрещается взаимодействовать с Huawei. Но Китай старается достойно отвечать, они сообщили, что будет создан их черный список. На наших глазах разворачивается кровавая торговая война.