Путин высоко оценил значение студенческого фестиваля БРИКС и ШОС

Москва, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Третьего Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», сообщает пресс-служба Кремля.

Фестиваль проходит с 4 по 9 июня в Ставрополе. В приветственной телеграмме президента отмечается, что форум «отражает стремление молодежи из разных стран к установлению профессиональных и личных контактов, готовность к деловому сотрудничеству».

Глава государства добавил, что участники мероприятия получат возможность пообщаться со своими сверстниками из разных стран и ощутить гостеприимство жителей Ставрополя.

В этом году участниками фестиваля стали 2,5 тыс. человек из 23 стран. В среду откроются IV Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, II Форум молодых журналистов стран БРИКС и ШОС, Образовательный форум стран БРИКС и ШОС.

Учредителями и организаторами фестиваля являются Россотрудничество, Росмолодежь, правительство Ставропольского края, Российский союз молодежи.