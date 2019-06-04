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Путин высоко оценил значение студенческого фестиваля БРИКС и ШОС

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Путин высоко оценил значение студенческого фестиваля БРИКС и ШОС

Москва, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Третьего Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», сообщает пресс-служба Кремля. 

Фестиваль проходит с 4 по 9 июня в Ставрополе. В приветственной телеграмме президента отмечается, что форум «отражает стремление молодежи из разных стран к установлению профессиональных и личных контактов, готовность к деловому сотрудничеству». 

Глава государства добавил, что участники мероприятия получат возможность пообщаться со своими сверстниками из разных стран и ощутить гостеприимство жителей Ставрополя.

В этом году участниками фестиваля стали 2,5 тыс. человек из 23 стран. В среду откроются IV Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, II Форум молодых журналистов стран БРИКС и ШОС, Образовательный форум стран БРИКС и ШОС.

Учредителями и организаторами фестиваля являются Россотрудничество, Росмолодежь, правительство Ставропольского края, Российский союз молодежи.

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Автор: Олеся Волкова
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