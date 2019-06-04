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ФАН публикует видео, на котором Семак делает предложение супруге на борту самолета

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ФАН публикует видео, на котором Семак делает предложение супруге на борту самолета

Санкт-Петербург, 4 мая. Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак сделал супруге Анне предложение руки и сердца на борту самолета. Видео трогательного момента публикует Федеральное агентство новостей.

Наставник совершил необычный поступок на рейсе Санкт-Петербург — Милан. Анна подробно рассказала о случившемся в социальной сети Instagram.

Супруга Семака призналась, что ее отношения с Сергеем серьезно изменились. По словам женщины, в ноябре 2018 года она чувствовала одиночество. Однако тренеру «Зенита» удалось придать их чувствам новый импульс. Семак попросил бортпроводника обратиться к жене при помощи громкой связи. Отец семи детей предложил жене снова выйти за него замуж.

ФАН публикует видео, на котором Семак делает предложение супруге на борту самолета

«За этим для кого-то бессмысленным действием (мы ведь давно женаты!) скрывается понятная только нам и самым близким людям история. «Совсем другие мы» приняли осознанное решение пожениться во второй раз, снова выбрав друг друга, чтобы учиться делиться искренностью, вместе расти, вместе радоваться», — пишет невеста.

Семак возглавил питерский «Зенит» в мае 2018 года. В первом же сезоне он вернул Петербургу титул чемпиона России. Его подопечные гарантировали себе «золото» за несколько туров до окончания сезона. В 30 матчах премьер-лиги «Зенит» набрал 64 очка. «Локомотив» и «Краснодар» отстали от лидера на восемь пунктов.

ФАН публикует видео, на котором Семак делает предложение супруге на борту самолета

В Лиге Европы питерцы выступили менее удачно. «Зенит» дошел до стадии 1/8 финала, где уступил испанскому «Вильяреалу».

Ранее Газета.ru сообщала о волевой победе «Зенита» над московским ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России.

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Автор: Сергей Свазовский
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