ФАН публикует видео, на котором Семак делает предложение супруге на борту самолета

Санкт-Петербург, 4 мая. Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак сделал супруге Анне предложение руки и сердца на борту самолета. Видео трогательного момента публикует Федеральное агентство новостей.

Наставник совершил необычный поступок на рейсе Санкт-Петербург — Милан. Анна подробно рассказала о случившемся в социальной сети Instagram.

Супруга Семака призналась, что ее отношения с Сергеем серьезно изменились. По словам женщины, в ноябре 2018 года она чувствовала одиночество. Однако тренеру «Зенита» удалось придать их чувствам новый импульс. Семак попросил бортпроводника обратиться к жене при помощи громкой связи. Отец семи детей предложил жене снова выйти за него замуж.

«За этим для кого-то бессмысленным действием (мы ведь давно женаты!) скрывается понятная только нам и самым близким людям история. «Совсем другие мы» приняли осознанное решение пожениться во второй раз, снова выбрав друг друга, чтобы учиться делиться искренностью, вместе расти, вместе радоваться», — пишет невеста.

Семак возглавил питерский «Зенит» в мае 2018 года. В первом же сезоне он вернул Петербургу титул чемпиона России. Его подопечные гарантировали себе «золото» за несколько туров до окончания сезона. В 30 матчах премьер-лиги «Зенит» набрал 64 очка. «Локомотив» и «Краснодар» отстали от лидера на восемь пунктов.

В Лиге Европы питерцы выступили менее удачно. «Зенит» дошел до стадии 1/8 финала, где уступил испанскому «Вильяреалу».

Ранее Газета.ru сообщала о волевой победе «Зенита» над московским ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России.