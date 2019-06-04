Американский профессор назвал виновника возможного конфликта между РФ и США

Рим, 4 июня. Если вооруженный конфликт России и США действительно произойдет, то случится он не в Сирии, а, скорее, на Украине, считает почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.

На полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Легвольд сообщил РИА Новости, что эпоха новой холодной войны началась с украинским кризисом в 2014 году. При этом этот конфликт значительно отличается от холодной войны между СССР и США.

«Существует опасность вооруженного конфликта. Он может произойти не в Сирии, не на Ближнем Востоке, но в Европе», — заявил эксперт, уточнив, что если произойдет эскалация, «то в границах Украины, или же случится новый кризис, скажем, в Белоруссии или в одном из других регионов между НАТО и Россией».

По мнению Легвольда, предотвратить конфликт можно только повышением уровня доверия между странами. В частности, он напомнил, что в 1990-е Москва и Вашингтон обсуждали идею евроатлантического сообщества от Ванкувера до Владивостока. Однако сегодня идея кажется фантастической.

«Мы заморожены в новой холодной войне», — подытожил он.

Отношения США и России обострились после госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России. Вашингтон, а также страны Евросоюза неоднократно вводили и продлевали экономические санкции в отношении РФ. Причем в последнее время санкции вводятся практически автоматически, под надуманными предлогами.

Так, во вторник стало известно, что сенат США одобрил законопроект, предусматривающий запрет въезда в страну лицам, причастным к вмешательству в американские выборы, передавал RT. Законопроект был представлен в апреле прошлого года. Инициатива получила название «Закон сдерживания» или «Защита выборов от троллей вражеских режимов». Закон вступит в силу, если его утвердит палата представителей и подпишет президент Дональд Трамп.

Спецслужбы США обвиняют Россию во «вмешательстве в выборы президента» в 2016 году. Спецпрокурор Роберт Мюллер около двух лет расследовал это дело, но не нашел свидетельств «сговора» Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.