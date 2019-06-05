Детский омбудсмен готова обсудить с Киевом матерей-кукушек с Украины

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка готов к взаимодействию с социальными службами Украины по мониторингу и социальному сопровождению семей с детьми, включая матерей-одиночек, приехавших в Россию из соседнего государства. Об этом детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее СМИ сообщили о четырех детях, брошенных за последний месяц в различных точках Московской области. Две из трех найденных и привлеченных к ответственности матерей-кукушек оказались жительницами Украины. Еще в одном случае гражданином «незалежной» оказался родной отец оставленного ребенка, три года назад сбежавший к себе домой.

«В случае запроса от Киева мы готовы к диалогу для разрешения этой системной проблемы. Была такая практика среди различных государств: мы общались по защите прав на образование, например, детей граждан из бывших союзных республик. Безусловно, мы готовы к диалогу», — пояснила Кузнецова.

Детский омбудсмен подчеркнула, что уже сегодня в Российской Федерации — независимо от желания украинских социальных служб и правозащитников решать проблемы неблагополучных семей с детьми — работают механизмы поддержки матерей.

«У нас сегодня есть кризисные центры, в которые можно прийти пожить, и никто у тебя не спросит ни гражданство, ни документы, ни кто ты, откуда… На условиях полной анонимности можно получить дополнительные юридические консультации, оформить то, что необходимо. В крайнем случае есть мы, есть социальные службы. Вполне реально найти поддержку, помощь, временную или постоянную», — пояснила детский омбудсмен.

А

Главная проблема в подобных ситуациях — отсутствие инициативы со стороны самих мам, отметила собеседница ФАН.

«Получается, что мы со всеми СМИ, коллегами из различных ведомств носимся с утра до ночи и ищем: «Где же мама? Мы хотим ей помощь предложить». Конечно, здесь нужно изменить вектор запроса», — подытожила Кузнецова.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка на встрече с журналистами рассказала, как сократить число матерей-кукушек в России. Напомним, за три последних недели стало известно сразу о трех случаях в столичном регионе, когда матери решили избавиться от детей, оставив их в общественных местах. Две из трех сбежавших матерей оказались жительницами Украины.

17 мая 21-летняя женщина, приехавшая с Украины к своему парню в Москву, оставила дочку в поликлинике. Позже мигрантка была задержана вместе со своим ухажером. Однако межрайонный прокурор отменил постановление о возбуждении в их отношении уголовного дела, и мать была освобождена из-под ареста.

29 мая в хостеле подмосковных Люберец женщина оставила двойняшек «на несколько часов» и не вернулась за ними даже спустя четыре дня. Как выяснилось позже, мама брошенных детей приехала в Москву на заработки с Украины и здесь родила двойняшек от сожителя. Во время очной ставки с администратором хостела она заявила, что не забрала детей из-за отсутствия дома электричества и неработающего телефона. По решению суда 3 июня женщина арестована на два месяца. Она обвиняется в оставлении детей в опасности и неисполнении обязанностей по их воспитанию.