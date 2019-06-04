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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинции Латакия и город Хама

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинции Латакия и город Хама

Латакия, 4 июня. Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскадации в Сирии, обстреляли город Хама и ряд населенных пунктов в провинции Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки боевики совершили обстрелы города Хама, населенных пунктов Айн-эль-Кантара, Санджека, Ройс-Услейман, Руйесет-Искандер, Сафсафа, Дарх-абу-Асад, Касталь- эль-Бордж и Джубб-эз-Зарур провинции Латакия. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что силы безопасности Сирии конфисковали большое количество оружия и боеприпасов террористов в окрестностях северного Хомса, неподалеку от Тальбиссы и Ар-Растана. Среди обнаруженного оружия были ракеты, броня, а также гранатометы и большое количество ящиков с гранатами. Все боеприпасы были спрятаны в штаб-квартире террористов, находящейся на севере сирийской провинции Хомс.

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Автор: Олеся Волкова
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