Киев, 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление глава Украины сделал после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Брюсселе.

Зеленский отметил, что вопросы энергетической безопасности представляют для Киева и Варшавы общий интерес. Он выразил надежду на сохранение роли газотранспортной системы Украины.

«Другим важным направлением нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействие «Северному потоку — 2», — сказал президент Украины.

Ранее в Европейском союзе признали успех проекта «Северный поток — 2». Такой вывод содержит доклад Центра европейской политической стратегии (EPSC).

Газопровод «Северный поток – 2» пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до Германии .Его строительство вызывает недовольство некоторых европейских государств, в числе которых Украина и Польша.

Накануне в Варшаве заявили о намерении не продлевать контракт на поставки газа с российским «Газпромом». Срок действия текущего соглашения истекает в 2022 году.

«Мы хотим завершить в 2022 году российский контракт», — заявил ранее в интервью польскому радиоканалу глава МИД Польши Польши Витольд Ващиковский.

Также Газета.ru ранее сообщала о возможном переносе сроков завершения строительства «Северного потока — 2». Причиной этих корректив является позиция Дании. В Копенгагене могут затребовать смену маршрута.