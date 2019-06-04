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В компании «Май» оценили итоги исследования чая от Роскачества

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В компании «Май» оценили итоги исследования чая от Роскачества

Москва, 4 июня. В компании «Май» (торговая марка чая «Ричард») раскритиковали исследования Роскачества, касающиеся качества черного листового и пакетированного чая.

Во вторник Роскачество опубликовало итоги исследования безопасности чая. По данным специалистов, в продукции 11 торговых марок обнаружены группы бактерий кишечной палочки. 

В «Мае» сообщили РИА Новости, что «неизвестно, в каких условиях производился отбор проб, и сама методика испытаний». 

«При некорректном отборе и несоблюдении норм при проведении испытаний микроорганизмы могут попасть в продукт с рук отбирающего, инструментов или из внешней среды», — заявили в компании.

В компании «Май» оценили итоги исследования чая от Роскачества

Как сообщали «Известия», эксперты Роскачества закупили 48 листовых и пакетированных чаев 35 марок. По итогам эксперты пришли к выводу, что весь протестированный чай является чаем, не было обнаружено подделок и посторонних примесей. 

Бактерии кишечной палочки были найдены в пакетированных чаях торговых марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, «Азерчай», Riston, Gordon, «Золотая чаша», «Императорский», Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, комментируя итоги исследования в интервью RT, сообщил, что «кишечная палочка никогда не контролировалась и не будет контролироваться в чаях, потому что он заваривается горячей водой».

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Автор: Олеся Волкова
Источник: РИА Новости
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