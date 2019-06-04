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Бари Алибасова экстренно госпитализировали в Москве

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Бари Алибасова экстренно госпитализировали в Москве

Москва, 4 июня. Продюсер Бари Алибасова госпитализирован в токсикологическое отделение одной из московских клиник, сообщил Федеральному агентству новостей источник в департаменте здравоохранения Москвы.

По данным источника, Алибасову пытались помочь на месте врачи скорой, однако позже было принято решение о срочной госпитализации.

По данным СМИ, причиной госпитализации является отравление жидкостью для промывки труб. По предварительным данным, шоумен в своей квартире перепутал жидкость в стакане, оставленную кем-то на столе и получил ожог пищевода.

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Автор: Олеся Волкова
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