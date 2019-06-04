Малькевич заявил о провале информационной атаки после взрывов на заводе в Дзержинске

Москва, 4 июня. Британское издание «Би-Би-Си» обвинило Россию в проявлении «цензуры». Журналисты «Би-Би-Си» утверждают, что власти РФ якобы пытаются применить закон о «фейковых новостях», чтобы «ограничить распространение информации» о взрыве на заводе «Кристалл» в Дзержинске. Глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты России Александр Малькевич прокомментировал это заявление, отметив, что в действиях британского издания нет ничего удивительного, так как Западные страны ведут информационную войну против РФ.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о необходимости применить новый закон о фейках против тех, кто распространял панические сообщения после взрыве на заводе «Кристалл». Позднее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений из соцсетей, связанных со взрывами на заводе в Нижегородской области.

Британское издание утверждает, что российские СМИ якобы замалчивают подробности взрывов в Дзержинске. При этом авторы публикации не приводят никаких доказательств, концентрируясь на обвинениях в адрес РФ.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич прокомментировал публикацию «Би-Би-Си».

«Все уже поняли, что информационная атака вокруг Дзержинска достаточно активно ведется. Атака была не столь успешной благодаря позиции региональной власти. Атака была безуспешной, но они теперь попытаются использовать обратную сторону медали: поднять вопрос о необходимости изучения вбрасываемых «фейков». И что мы видим? Мы сами пытаемся принять адекватные меры, а они говорят: «В России «закручивают гайки», используют «ограничение свободы слова», — отметил Малькевич.

Ранее Федеральное агентство новостей представило классификатор средств массовой информации, в который вошли 100 самых читаемых изданий. Необходимость в создании такого рейтинга назрела уже давно. Благодаря классификатору читатели смогут понять, почему некоторые издания беспричинно поливают грязью Россию или «поют дифирамбы» странам Запада.

Согласно классификатору, «Би-Би-Си» является антироссийским изданием, которое регулярно публикует материалы, представляющие коррумпированных деятелей оппозиции мучениками и жертвами. Кроме того, «Би-Би-Си» неоднократно приветствовало в своих публикациях санкции Запада против России.

Напомним, 1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошло три взрыва, после чего начался пожар, который позднее перекинулся и на прилегающий лесной массив. Кроме того, в результате взрывов пострадали 116 человек, а также были повреждены почти 800 зданий.