Мощный взрыв прогремел под Краснодаром, четыре человека ранены

Краснодар, 4 июня. Четыре человека пострадали при взрыве во дворе частного дома в городе Гулькевичи Краснодарского края, сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, взрыв прогремел во дворе частного дома, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. По словам собеседника агентства, ранения получили четыре человека, в том числе ребенок.

«Все они госпитализированы», — сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, в тяжелом состоянии находится мужчина. Что касается ребенка, то он получил нетяжелое ранение, добавил собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, организована проверка.