На Украине хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса с паспортами РФ

Киев, 4 июня. Депутат Олег Мусий внес на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект, согласно которому предлагается конфисковывать имущество граждан, которые получили паспорта РФ и проживают на территории Донбасса.

Соответствующий документ размещен на официальном сайте Верховной рады. Парламентарий, судя по нему, хочет, чтобы у жителей Донбасса, получивших российский паспорт, было конфисковано имущество. При этом текст законопроекта и пояснительную записку к нему пока не опубликовали.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер отметил, что такой шаг был предпринят исходя из гуманитарных соображений и направлен на защиту прав жителей Донбасса.

Глава государства подчеркнул, что вопрос носит гуманитарный характер, и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву. По словам Путина, ситуация с гражданскими правами на юго-востоке Украины «переходит границы».

В ответ Киев заявил, что отказывается признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что российские паспорта, получаемые жителями Донбасса, являются «фейковыми», и сравнил их с документами, которые выдавала нацистская Германия жителям оккупированных территорий. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на это словами: «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа».

Евросоюз, комментируя решение РФ, подчеркнул, что возможность введения санкций против Москвы в связи с выдачей паспортов не рассматривается.