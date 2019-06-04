В «Транснефти» отреагировали на заявление Сечина о ситуации с «Дружбой»

Москва, 4 июня. «Транснефть» потребовала от «Роснефти» тщательнее готовить информацию для публичных выступлений своего главы Игоря Сечина после его слов про ситуацию с загрязнением трубопровода «Дружба».

«Хотелось бы обратить внимание сотрудников компании «Роснефть» на необходимость более тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя», — говорится в заявлении пресс-службы компании «Транснефть».

Во вторник в ходе годового собрания акционеров Сечин заявил, что инцидент с «Дружбой» негативно влияет и на «Роснефть», и на поставки сырья в Западную Европу. По его словам, «загрязненными оказались достаточно большие объемы, это привело к недопоставке нефти на наши предприятия, нашим потребителям, которые вынуждены замещать недопоставленные объемы за счет использования других маршрутов».

В «Транснефти» призвали «оперировать цифрами, а не эмоциями»: по данным компании «в систему за пять месяцев этого года было принято на 2,2 млн тонн нефти больше, чем за тот же период 2018 года».

«Таким образом, заявление о вытеснении и замещении российской нефти не соответствует действительности», — подчеркивается в сообщении компании.

При этом в «Транснефти» заявили, что «весь 2019 год ПАО «НК «Роснефть» не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов». Компанию также обвинили в «произвольных изменениях объемов поставок нефти для переработки на НПЗ «Роснефти» от ранее запланированных».

В «Транснефти» подытожили, что уже восстановлены поставки нефти в Венгрию, Словакию и Чехию, Белоруссию. Не позднее 10 июня должны возобновиться поставки нефти в направлении Польши и Германии.

Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию, возникла на южной ветке нефтепровода «Дружба» в середине апреля. Польша и Украина временно приостановили импорт российского сырья, сообщала «Газета.ру». Оператор «Транснефть» сообщил, что по трубопроводу «Дружба» поступала нефть с увеличенным содержанием хлоридов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которое занималось поставкой загрязненной нефти в трубопровод.

В начале мая в Белоруссию стало поступать качественное сырье, пишет Infox.ru. Как сообщал ранее вице-премьер России Дмитрий Козак, объем грязной нефти, подлежащей перекачке с территории Белоруссии в РФ, составит около миллиона тонн.