Фонд защиты национальных ценностей собрал 10 млн рублей для Бутиной. ФАН-ТВ

В пресс-центре «Известий» прошла конференция, посвященная сбору средств в поддержку Марии Бутиной. В апреле она была приговорена к 18 месяцем американской тюрьмы за несоблюдение закона о регистрации иностранных агентов.

15 мая адвокаты девушки подала апелляцию на приговор. Россиянке удалось записать видеообращение из тюрьмы, в котором она просит финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов. Сумма долга достигла уже 43 млн рублей. Интересы задержанной представляют четыре адвоката.

«Я уже говорил, общение по средствам телефонной связи лимитировано и ограничено 300 минутами в месяц. Учитывая большой круг людей, с которыми ей нужно общаться, у меня мало очень времени для общения. Кроме того, в данном учреждении есть возможность пользоваться видеосвязью, которая не входит в этот трафик. Ну и последнее это наличие мессенжера оригинального тюремного — можно переписываться», — рассказывает отец заключенной Валерий Бутин.

Поддержку россиянке оказывает как государство, так и общественные организации. Пожертвования граждан составили около миллиона рублей, Российский фонд мира собрал 4 млн, а Фонд защиты национальных ценностей перевел на счета девушки 10 млн рублей.

Американская сторона предлагала обмен Марии Бутиной на гражданина четырех стран, в том числе США, Пола Уилана. Он находится под следствием по делу о шпионаже. По данным следствия, американец осуществлял слежку в интересах своей страны. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Рассмотрением его дела занимается Лефортовский районный суд. Обвиняемый находится в следственном изоляторе. Однако такой обмен, считают эксперты, неравнозначен.

«Обмен был бы неравноценным, по той простой причине, что это разные статьи. Уилан это человек, обвиняемый в конкретном шпионаже в отношении США, и в рамках уголовного дела следственные действия ведутся. Но, так как он в следственном изоляторе, а не под подпиской, есть вся серьезность у следствия полагать, что он виновен, и наличие у него гражданства США не освобождает его от ответственности в российском поле», — комментирует предложение американской стороны вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

Александр Малькевич не понаслышке знает о реализации закона об иностранных агентах на территории США. В ноябре прошлого года он был задержан в аэропорту Вашингтона. В ходе продолжительного допроса ему предъявили предписание о необходимости зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Однако, с юридической точки зрения, это оказалось невозможно. Александр Малькевич подчеркивает, рост контроля за гражданами, которые оказываются на территории США с каждым днем растет. Уже сейчас введены новые требования к подаче документов для получения визы.

«Если вы будете подаваться на визу США, обязаны все расписать — каждую свою соцсеть вспомнить, все свои имена, явки. Пароли не надо, конечно, но пароли и без вас подберут и все посмотрят», — предупреждает президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

При этом процесс оплаты долгов — отдельная история. Российским банкам приходится проходить валютный контроль, а американским адвокатам составлять акты выполненных работ. Этого требует российское законодательство. Однако общественники говорят о том, что такая кропотливая работа сейчас позволит в дальнейшем совершенствовать систему адресной полощи попавшим в беду заграницей соотечественникам.