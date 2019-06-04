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ФАН-ТВ

Фонд защиты национальных ценностей собрал 10 млн рублей для Бутиной. ФАН-ТВ

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В пресс-центре «Известий» прошла конференция, посвященная сбору средств в поддержку Марии Бутиной. В апреле она была приговорена к 18 месяцем американской тюрьмы за несоблюдение закона о регистрации иностранных агентов.

15 мая адвокаты девушки подала апелляцию на приговор. Россиянке удалось записать видеообращение из тюрьмы, в котором она просит финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов. Сумма долга достигла уже 43 млн рублей. Интересы задержанной представляют четыре адвоката.

Фонд защиты национальных ценностей собрал 10 млн рублей для Бутиной. ФАН-ТВ

«Я уже говорил, общение по средствам телефонной связи лимитировано и ограничено 300 минутами в месяц. Учитывая большой круг людей, с которыми ей нужно общаться, у меня мало очень времени для общения. Кроме того, в данном учреждении есть возможность пользоваться видеосвязью, которая не входит в этот трафик. Ну и последнее это наличие мессенжера оригинального тюремного — можно переписываться», — рассказывает отец заключенной Валерий Бутин.

Поддержку россиянке оказывает как государство, так и общественные организации. Пожертвования граждан составили около миллиона рублей, Российский фонд мира собрал 4 млн, а Фонд защиты национальных ценностей перевел на счета девушки 10 млн рублей.

Американская сторона предлагала обмен Марии Бутиной на гражданина четырех стран, в том числе США, Пола Уилана. Он находится под следствием по делу о шпионаже. По данным следствия, американец осуществлял слежку в интересах своей страны. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Рассмотрением его дела занимается Лефортовский районный суд. Обвиняемый находится в следственном изоляторе. Однако такой обмен, считают эксперты, неравнозначен.

Фонд защиты национальных ценностей собрал 10 млн рублей для Бутиной. ФАН-ТВ

«Обмен был бы неравноценным, по той простой причине, что это разные статьи. Уилан это человек, обвиняемый в конкретном шпионаже в отношении США, и в рамках уголовного дела следственные действия ведутся. Но, так как он в следственном изоляторе, а не под подпиской, есть вся серьезность у следствия полагать, что он виновен, и наличие у него гражданства США не освобождает его от ответственности в российском поле», — комментирует предложение американской стороны вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

Александр Малькевич не понаслышке знает о реализации закона об иностранных агентах на территории США. В ноябре прошлого года он был задержан в аэропорту Вашингтона. В ходе продолжительного допроса ему предъявили предписание о необходимости зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Однако, с юридической точки зрения, это оказалось невозможно. Александр Малькевич подчеркивает, рост контроля за гражданами, которые оказываются на территории США с каждым днем растет. Уже сейчас введены новые требования к подаче документов для получения визы.

Фонд защиты национальных ценностей собрал 10 млн рублей для Бутиной. ФАН-ТВ

«Если вы будете подаваться на визу США, обязаны все расписать — каждую свою соцсеть вспомнить, все свои имена, явки. Пароли не надо, конечно, но пароли и без вас подберут и все посмотрят», — предупреждает президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

При этом процесс оплаты долгов — отдельная история. Российским банкам приходится проходить валютный контроль, а американским адвокатам составлять акты выполненных работ. Этого требует российское законодательство. Однако общественники говорят о том, что такая кропотливая работа сейчас позволит в дальнейшем совершенствовать систему адресной полощи попавшим в беду заграницей соотечественникам.

Фонд защиты национальных ценностей собрал 10 млн рублей для Бутиной. ФАН-ТВ

«Верить американцам нельзя никогда, достаточно посмотреть на их систему правосудия, когда люди сидят без доступа к защите в пыточных. Это тюрьмы, где у людей не то, что нет права на адвоката, у них нет права на жизнь. Их официально можно пытать. И я очень рассчитываю, что помощь, которую сейчас стали активно оказывать российские правозащитники Бутиной, что сейчас отправляются средства на ее защиту, поможет нам не допустить легкой расправы над человеком», — заключает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

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Автор: Татьяна Костянова; Станислав Черушев; Анастасия Иванова
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