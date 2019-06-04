Решение провести выборы в Судане в 2020 году может спасти страну

Россия приветствует решение переходного военного совета Судана по поводу создания технократического правительства и проведении выборов в восточноафриканской республике через девять месяцев — в 2020 году, о чем заявили в министерстве иностранных дел Российской Федерации. Как сообщил в интервью Федеральному агентству новостей политолог Юрий Воротников, необходимо максимально содействовать тому, чтобы выборы прошли чисто.

О начале формирования временного правительства ранее заявил глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан. В своем телеобращении он обратился с призывом к нации провести в Судане всеобщие выборы. МИД РФ призвал все суданские силы проявить предельную ответственность и разрешать внутриполитические конфликты в стране мирными демократическими средствами на основе широкого национального диалога.

Политолог Юрий Воротников прокомментировал вышеописанные события. Он указал на то, что основная проблема любых международных событий – это восприятие политикума.

«Называйте как хотите людей, которые пытаются что-то по этому поводу рассуждать — социологи, политологи, политтехнологи. Суть заключается в черно-белом мышлении. Что мы получили, когда в Венесуэле случился блэкаут? Мы получили: опять злые военные, которые мирных гражданских мучают. Такая же ситуация была в 2011 году, когда было поляризованное российское общество, и как воспринимали проблему Ливии? Каддафи замучил мирных гражданских бедуинов. И здесь восприятие в Судане тоже самое – обычный человек, когда смотрит на происходящее, что он видит в телевизоре? Он видит, что якобы военные разогнали якобы гражданских», — отметил эксперт.