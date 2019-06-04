Решение провести выборы в Судане в 2020 году может спасти страну
Россия приветствует решение переходного военного совета Судана по поводу создания технократического правительства и проведении выборов в восточноафриканской республике через девять месяцев — в 2020 году, о чем заявили в министерстве иностранных дел Российской Федерации. Как сообщил в интервью Федеральному агентству новостей политолог Юрий Воротников, необходимо максимально содействовать тому, чтобы выборы прошли чисто.
О начале формирования временного правительства ранее заявил глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан. В своем телеобращении он обратился с призывом к нации провести в Судане всеобщие выборы. МИД РФ призвал все суданские силы проявить предельную ответственность и разрешать внутриполитические конфликты в стране мирными демократическими средствами на основе широкого национального диалога.
Политолог Юрий Воротников прокомментировал вышеописанные события. Он указал на то, что основная проблема любых международных событий – это восприятие политикума.
«Называйте как хотите людей, которые пытаются что-то по этому поводу рассуждать — социологи, политологи, политтехнологи. Суть заключается в черно-белом мышлении. Что мы получили, когда в Венесуэле случился блэкаут? Мы получили: опять злые военные, которые мирных гражданских мучают. Такая же ситуация была в 2011 году, когда было поляризованное российское общество, и как воспринимали проблему Ливии? Каддафи замучил мирных гражданских бедуинов. И здесь восприятие в Судане тоже самое – обычный человек, когда смотрит на происходящее, что он видит в телевизоре? Он видит, что якобы военные разогнали якобы гражданских», — отметил эксперт.
«Но нужно понимать, что такое Судан, в каком состоянии эта страна находится последние 10–15 лет. Попробуй, различи там вооруженного гражданского и служащего военного и так далее. Совершенно очевидно, что заявление о проведении выборов – что может быть демократичней выборов? Да ничего. Так что такое решение действительно нужно приветствовать однозначно, поддерживать, максимально содействовать тому, чтобы выборы прошли чисто, при содействии наблюдателей. Но потом мы получим вторую волну – что выборы были фальсифицированы, управляемы и так далее. Ну естественно, есть девять месяцев на то, чтобы подготовится и провести все как следует. Нужно в этом участвовать и я лично горячо на стороне выборов», — резюмировал Воротников.