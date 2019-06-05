Сирия, 5 июня. САА оттесняет боевиков «Тахрир аш-Шам» и обмениваются ударами с «Сирийской свободной армией» в Хаме, американские самолеты замечены у побережья Латакии. Террористы ИГИЛ1* заявили об убийстве 35 военнослужащих в Ираке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили боевой вылет на северо-западе Хамы и нанесли удары по расположениям джихадистов в ответ на обстрелы мирных городов.

ВВС Сирии: на юге Идлиба и в Латакии нанесли удар по расположениям джихадистов «Тахрир аш-Шам».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: развивают наступление в Хаме, на юге Идлиба совместно со спецназом «Силы Тигра» освободили от радикалов ряд поселений.

«Сирийская свободная армия» (ССА): заявила, что уничтожила БМП правительственных войск и обменялась с САА ударами в Хаме.

«Исламское государство1: потеряло шесть боевиков на востоке Алеппо, заявило, что в Ираке убило 35 военнослужащих.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла мирное поселение в Идлибе, обменивается в Хаме ударами с подразделением САА.

Курды: потеряли одного бойца в результате нападении неизвестной вооруженной группировки в Дейр-эз-Зоре, убили пять боевиков ССА в городе Африн в Алеппо.

ВС Турции: направили подкрепление для боевиков в Хаму к своему наблюдательному пункту, патрулируют в районах Идлиба и Алеппо.

Международная коалиция: патрулируют побережье Латакии.

Провинция Латакия

ВВС Сирии утром атаковали боевиков «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) в горных районах у города Кабана.

Член военного совета альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Малик Аль-Шами прибыл на позиции боевиков на севере провинции. Подконтрольные группировке каналы сообщают, что это был публичный визит советника, как передает канал Anna News. По всей видимости «Тахрир аш-Шам» хочет убедиться, что не утратит стратегически важные для нее высоты Курдских Гор и город Кабана на фоне военных успехов САА в «Большом Идлибе».

В конце дня Twitter-канал Intel Sky передал, что самолеты ВВС США Boeing P-8 Poseidon и крупный стратегический разведывательный самолёта Boeing RC-135 совершили маневры у берегов провинция Латакии. Оба самолета поднялись в воздух с авиабазы США Сигонелла на острове Сицилия. «Посейдон» и «боинг» RC-135 предназначены для ведения боевых действий и радиолокационной разведки.

Провинция Алеппо

Источник в сети Twitter Harbieh Nadie передал утром, что в городе Мандбидж курдская полиция «Асайиш» задержала 6 боевиков «Исламского государства», включая двух женщин. Члены спящей ячейки участвовали в организации подрывов и убийств в провинции.

Подконтрольный курдам Twitter-канал Afrin Activist сообщает, что в ходе вылазки в районе города Африн курдскими отрядами YPG было ликвидировано пять человек из протурецкой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА).

В поселке Ахтарин житель скончался в результате взрыва бомбы, установленной в его автомобиль, как передает канал Masar Press Net. Личность погибшего выясняется.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), из тюрьмы военной полиции турков совершили побег семь террористов ИГИЛ. Боевики из формирования «Щит Евфрата» и «Ахрар аш-Шам» поймали сбежавших, двое были убиты на месте при задержании.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром портал Deir Ezzor 24 сообщил, что курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) на все время праздника Ид-аль-Фитр установили на подконтрольных им районах запрет на пользование мотоциклами для предотвращения теракта. Ид-аль-Фитр (Ураза Байрам) - важный праздник в исламе, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, в этот день мусульмане собираются для совместных молитв в мечетях, чем часто пользуются террористы при организации взрывов и провокаций.

По неподтвержденным данным, боец SDF Фахим Халяф аль-Аввад был застрелен неизвестными в деревне Таиб Аль-Фаль. Группа вооруженных лиц атаковала курдский конвой и скрылась с места нападения.

В городе Шхиль найдено неопозднное тело мужчины с огнестрельными ранениями. Личность погибшего устанавливается, о чем также сообщил канал Deir Ezzor 24.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжили антитеррористическую операцию на юге провинции, ударив по укрытиям радикалов в окрестностях города Маар Хурма и поселка Аль-Фатир, передает канал Baladi News. Днем удары были нанесены по позициям боевиков в горном районе Джебель Аль-Завия, точечные удары по укрепления нанесены рядом с деревнями Аль-Факи и Башун и городом Маарет Ан-Насан, как передал канал Sham News.

В конце дня авиация правительственных сил атаковала джихадистов в районе городов Маарат Ас-Син, Кафр-Саджна, Кафр-Набаль и Шейх-Дамес, передал источник в сети Twitter MMCSYR.

После перестрелки с джихадистами отряд САА специального назначения «Силы Тигра» освободил деревню Карутия, как передал канал War in Syria.

Город Тремала был обстрелян боевиками «Тахрир аш-Шам» из из реактивной системы ведения залпового огня «Град». Информация о жертвах среди мирного населения не поступала.

Турецкие военные конвои патрулируют территории у пунктов наблюдения в Аль-Сармане до пунктов наблюдения в районе Тель-Тукан в Идлибе, как сообщает источник в сети Twitter badly xeroxed.

Провинция Хама

В понедельник правительственная армия возобновила наступление на северо-западе провинции, захватив город Аль-Касабия после боя с джихадистами «Тахрир аш-Шам». Утром подразделение САА обстреляло из артиллерии укрепления джихадистов на подступах к городам Кафр-Зита и поселку Арбайн, в ответ на провокации с их стороны, как передает местный источник jisrtv.

Днем агентство SANA News передало, что САА освободила от джихадистов деревни Аль-Кайрутия, Кирата, Аль-Хумейрат и Аль-Хардана на северо-западе провинции Хама.

Группа боевиков совершила нападение на контрольно-пропускной пункт САА в поселении Аль-Джаид, как сообщает местный источник новостей в Twitter Harbieh Nadie. По нападающим был открыт ответный огонь.

ВКС РФ совершили боевые вылеты к диспозициям боевиков у деревень Ас-Сахрия, Кура и Сахаб на севере провинции Хама, передает информагентство Baladi News. Сирийская армия обстреляла из артиллерии ракетные установки джихадистов, в ответ на обстрелы мирных городов.

Турецкий конвой прибыл к наблюдательному пункту на севере провинции Хама. По данным информационного агентства Halab Today TV конвой остановился у деревни Шир Магар в горном районе Джебель Шахшабу. Подразделения протурецкой ССА, прибывшей из Алеппо, развернули контрнаступление на позиции правительственных сил в начале этой недели.

В конце дня в районе Тель-Хаваш сирийская армия отбила нападение протурецких боевиков. ССА обстреляла ракетами город, занятый правительственной армией. Информация о жертвах среди боевиков уточняется, передает Twitter-канал Halab Today TV.

Провинция Эс-Сувейда

Офицер 15 дивизии Сирийской арабской армии (САА) Джамаль Ахмад был застрелен неизвестными в провинции Эс-Сувейда, атаковавшим контрольно-пропускной пункт, как передает агентство Masar Press Net. На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за инцидент, как и за предыдущее нападение в провинции. Вчера днем группа боевиков, вооруженная ручным противотанковым гранатометом, напала на патруль военной полиции и обстреляла их автомобиль. Атаку удалось отбить без потерь.

Ирак

Подконтрольный «Исламского государству» портал «Аль-Амак» передал сообщение, что боевики совершили нападение на иракскую армию к северу от города Багдад. Конвой иракской армии попал в засаду, устроенную в пустыне джихадистами ИГИЛ, которые обстреляли его из автоматов и гранатометов. Убиты и ранены были 35 человек, включая 8 офицеров, несколько автомобилей были взорваны. С 2017 года ИГИЛ в Ираке официально считается побежденным, тем не менее регулярно на севере страны активизируются нападения боевиков. Как правило, страдают районы у города Мосул и Киркук. Деятельность ИГИЛ, зафиксированная в районе Багдада в данном случае является тревожным знаком того что иракцы не особо преуспевают в борьбе со «спящими ячейками».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)