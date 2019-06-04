Зеленский потребовал больше усилий от НАТО в Черном море

Брюссель, 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что ждет от Альянса больше усилий для обеспечения безопасности в Черном море.

Во вторник новый глава украинского государства провел в штаб-квартире военно-политического блока первую встречу с генеральным секретарем НАТО.

«Наша общая задача – обеспечить стабильность и безопасность в Черноморском регионе, что требует от Альянса дополнительных усилий», — отметил Зеленский на английском языке.

Он добавил, что Киев приветствует решения НАТО по поддержке военно-морских сил Украины, принятые в апреле в Вашингтоне.

Столтенберг, в свою очередь, отметил, что Альянс увеличивает свое присутствие в Черном море из-за якобы «незаконных действий» России в регионе. Он сообщил, что в июле будет проведено больше совместных учений НАТО и Украины.

Стоит отметить, что руководство НАТО с 2014 года начало активно усиливать рубежи Восточной Европы и приближать свои базы к российским границам. Свои действия Альянс объясняет необходимостью защиты от якобы «российской агрессии», не приводя при этом фактов и доказательств.

Москва не раз обращала внимание на то, что НАТО всего лишь прикрывается мнимой «угрозой со стороны России» как предлогом для того, чтобы усилить свои позиции в Европе и увеличить военный бюджет. Именно натовские базы, размещенные вблизи российских границ, представляют угрозу для РФ, а не наоборот, отмечали российские власти.

Ранее Международный трибунал по морскому праву встал на сторону Киева и потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны российскими пограничниками после ноябрьской провокации в Керченском проливе, а также прекратить уголовное преследование нарушителей границы.

При этом Москва не участвовала в слушаниях, поскольку считает, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Киева. Российская сторона также заявила, что будет отставать свою позицию.

Корабли, напомним, 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все украинские военнослужащие были арестованы.