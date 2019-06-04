Эксперт рассказал, куда приведет Зеленского стратегия «возвращения» Крыма

Москва, 4 июня. План президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» Крыма может привести к потере еще нескольких украинских регионов, заявил эксперт, герой России Сергей Липовой. Своими размышлениями он поделился в беседе с Федеральным агентством новостей.

Зеленский намерен обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО некую стратегию «возвращения» Крыма во время визита в Брюссель, сообщила ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Петр Порошенко вошел в историю, как президент, потерявший часть территории страны. Зеленский, если продолжит мечтать о Крыме, рискует закончить еще хуже, — считает Липовой. — Ведь на часть украинской территории обоснованно претендуют Словакия, Венгрия, Румыния и Польша. Украина рискует повторить судьбу Югославии. Только если Югославию преступным путем уничтожили США и НАТО, то Украина развалится сама благодаря политике собственных властей, которые, судя по всему, останавливать войну в Донбассе не намерены и на мир не настроены».



Председатель президиума «Офицеров России» предлагает не относиться серьезно к стратегии Зеленского по «возвращению» Крыма. По мнению Липового, это не более, чем популистские лозунги в преддверии выборов в парламент Украины, где новоизбранному президенту нужна своя партия.

«Что касается возвращения Крыма, то оно невозможно. И даже не столько потому, что военные возможности Украины и России несопоставимы, а НАТО никогда в жизни не будет воевать за украинские интересы, а потому, что 96% жителей Крыма однозначно высказались на референдуме 2014 года относительно своего будущего, — считает собеседник агентства. — Здесь все ясно и точка».

Добавим, что во время инаугурации Зеленский назвал первоочередными задачами прекращение огня в Донбассе и возвращение Крыма под контроль Украины. В недавнем выступлении его пресс-секретарь подчеркнула, что позиция украинской стороны по поводу принадлежности Крыма не изменилась.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного в 32014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Москва неоднократно заявляла, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.