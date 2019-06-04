Российские и украинские футболисты подружились на турнире в Словакии

Москва, 4 июня. Футболисты сборной России и Украины U18 на турнире в Словакии жили в одном отеле, смотрели чемпионат мира по хоккею и сдружились. Sports.ru рассказал, как соперники стали приятелями на турнире Slovakia Cup в Братиславе.

Спортсмены почти неделю жили в одном отеле, только на разных этажах: делили столовую, смотрели чемпионат мира по хоккею и метались по этажам, когда в прачечной смешали их белье. Как отметил автор блога «Липучая мышь», эта была приятная и неожиданная вспышка футбольной дружбы с 2014 года.

Защитник сборной России Дмитрий Сухарев признался, что был удивлен открытости украинцев. По его словам, в столовой украинские спортсмены расспрашивали про петербургского футболиста Алексея Усанова, интересовались его жизнью, поскольку раньше пересекались с ним на каких-то турнирах.

«Немного удивился, потому что мы смотрели на них как на потенциальных соперников, а они, не обращая на это внимания, уверенно болтали с нами», — сказал Сухарев.

Еще один интересный случай произошел в лифте, когда Сухарев после проигрыша сборной Англии следовал в номер.

«Думаю: «Сейчас будет обычное молчание, потому что сборные-соперники не особенно общаются». А он спрашивает: «Как там с англичанами? Кто лучшие игроки? Какие сильные стороны?». Мы разговорились, я тоже спросил об их первом матче, а в конце он меня подбодрил: «Ничего страшного, удачи», — отметил он.

Добрые слова можно было услышать от украинцев и после победы России над Мексикой, тогда, по словам российского спортсмена, один из членов сборной Украины порадовался за соседей по отелю. Сухарев даже не думал, что украинцы будут такими открытыми и разговорчивыми.

На турнире Россия и Украина заняли вторые места в группах и сразу играли за третье место. Перед игрой, сообщил Сухарев, стала чувствоваться накаленная атмосфера и можно было наблюдать напряженные взгляды. Сперва игра была спокойной, но потом россияне забили, и игра стала напряженней. Ближе к середине второго тайма произошла небольшая стычка из-за фола, однако она быстро закончилась. После матча, в котором победили россияне, украинцы поздравили с победой и пожали руки своим соперникам.

«Все отлично. С некоторыми ребятами болтали, встречались один на один, обсуждали, как дела в странах. Они ответили: «Что бы ни происходило, мы относимся к вам нормально». Мы тоже», — резюмировал защитник российской команды.

Вратарь сборной России Виталий Бондарь назвал украинцев отличными ребятами и рассказал историю, как нашел свои трусы у соседей по отелю.

«Они дружные ребята! Кто-то стырил мои трусы (смеется), нигде не мог найти. Дай, думаю, пойду к украинцам, у них и спрошу. Поднялся к ним на этаж, они поискали и нашли. Просто в прачечной намешали белье, что-то попало в сумку другой команды», — поделился историей футболист.

Полузащитник сборной Украины Иван Литвиненко сообщил, что о политике на первенстве даже не думали и сразу начали общаться с россиянами.

«Та какая политика? Мы об этом даже не думали, сразу нормально общались. Они такие же, как и мы», — подчеркнул украинец.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот. Украинское руководство обвинило Россию во «вмешательстве» во внутренние дела, Москва все обвинения категорически опровергает.