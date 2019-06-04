Сирия, 4 июня. Американские самолеты разведки замечены в небе над побережьем Латакии. Турецкие конвои патрулируют Идлиб в районах своих пунктов наблюдения. В Хаме ССА контратакует правительственную армию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: продолжают наносить удары по укрепления радикалов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляны в Эс-Сувейде неизвестной вооруженной группировкой, обменивается ударами с отрядами ССА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): заявили об уничтожении танка правительственных войск в Хаме.

Международная коалиция: американские самолеты разведки патрулируют побережье Латакии.

ВС Турции: патрулируют в районах Идлиба и Алеппо.

Провинция Латакия

Twitter-канал Intel Sky передал, что самолеты ВВС США Boeing P-8 Poseidon и крупный стратегический разведывательный самолёта Boeing RC-135 совершили маневры у берегов провинция Латакии. Оба самолета поднялись в воздух с авиабазы США Сигонелла на острове Сицилия. «Посейдон» и боинг RC-135 предназначены для ведения боевых действий и радиолокационной разведки. Иностранные военные самолеты регулярно замечают у границ российских военных объектов за рубежом. В том числе, неоднократно американские разведывательные самолеты патрулировали сирийской побережье, включая Латакию, где размещена авиабаза ВКС РФ «Хмеймим». Специалисты, в частности, отмечают высокую активность американских разведчиков.

Провинция Идлиб

Военные самолеты сирийской армии продолжают наносить удары по джихадистам в районе населенного пункта Маарат Ас-Син и Кафр-Саджна на юге провинции, сообщает источник в сети Twitter MMCSYR. Авиаудары по укрепрайонам джихадистов также были нанесены в окраинах города Кафр-Набаль и поселка Шейх-Дамес, занятый радикальными вооруженными бандформированиями. Информация о потерях среди радикалов пока что уточняется, передает Twitter-канал Baladi News.

Турецкие военные конвои проводят патрулирование от пункта наблюдения в Аль-Сармане до пунктов наблюдения в районе Тель-Тукан в Идлибе, как сообщает источник в сети Twitter badly xeroxed.

Провинция Хама

«Сирийская свободная армия» (ССА) сообщила, что ее боевиками был уничтожен танк правительственных сил в районе города Кафр Набуда, сообщает источник в сети Twitter badly xeroxed. Информация о потерях военной техники САА в Хаме не была еще подтверждена официальными СМИ. Это касается и предыдущих заявлений ССА, сделанным сегодня, о том что ими был уничтожен БМП в горном районе Тель-Хаваша. Подразделения протурецкой ССА, прибывшей из Алеппо, развернули контрнаступление на позиции правительственных сил в начале этой недели. До этого «Тахрир-аш-Шам» уже сильно сдала позиции под натиском сирийской армии.

Провинция Эс-Сувейда

Офицер 15 дивизии Сирийской арабской армии (САА) Джамаль Ахмад был застрелен неизвестными в провинции Эс-Сувейда, атаковавшим контрольно-пропускной пункт, как передает агентство Masar Press Net. На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за инцидент, как и за предыдущее нападение в провинции. Вчера днем группа боевиков, вооруженная ручным противотанковым гранатометом, напала на патруль военной полиции и обстреляла их автомобиль. Атаку удалось отбить без потерь.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)