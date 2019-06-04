Медведев уволил Шелихова с должности замглавы Россвязи

Москва, 4 июня. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев уволил Владимира Шелихова с должности заместителя главы Россвязи. Об этом свидетельствует распоряжение, размещенное на сайте Кабмина РФ.

«Освободить Шелихова Владимира Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства связи в связи с выходом на пенсию», — говорится в документе.

Шелихов вступил на пост замглавы Россвязи в 2010 году. С 2007 года по 2010 год он также работал в должности руководителя административно-правового управления Федерального агентства связи, а с 2004 года занимал там пост начальника административно-финансового управления.

Ранее глава Кабмина РФ назначил бывшего заместителя председателя правления «Газпрома» Андрея Круглова на пост замглавы Минфина.

В середине мая глава российского правительства также назначил новым заместителем руководителя Росимущества Илью Петрова. С 2014 года он входит в совет директоров аэропорта «Шереметьево», с 2013 года занимает должность вице-президента ООО «МД Групп».