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Медведев уволил Шелихова с должности замглавы Россвязи

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Медведев уволил Шелихова с должности замглавы Россвязи

Москва, 4 июня. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев уволил Владимира Шелихова с должности заместителя главы Россвязи. Об этом свидетельствует распоряжение, размещенное на сайте Кабмина РФ.

«Освободить Шелихова Владимира Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства связи в связи с выходом на пенсию», — говорится в документе.

Шелихов вступил на пост замглавы Россвязи в 2010 году. С 2007 года по 2010 год он также работал в должности руководителя административно-правового управления Федерального агентства связи, а с 2004 года занимал там пост начальника административно-финансового управления.

Медведев уволил Шелихова с должности замглавы Россвязи

Ранее глава Кабмина РФ назначил бывшего заместителя председателя правления «Газпрома» Андрея Круглова на пост замглавы Минфина

В середине мая глава российского правительства также назначил новым заместителем руководителя Росимущества Илью Петрова. С 2014 года он входит в совет директоров аэропорта «Шереметьево», с 2013 года занимает должность вице-президента ООО «МД Групп». 

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Сайт правительства РФ
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