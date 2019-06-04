Сотрудники Росгрвадии покажут свое мастерство на всероссийском конкурсе

Воронеж, 4 июня. Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди подразделений вневедомственной охраны Росгвардии стартовал в Воронеже. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мероприятие такого масштаба проводится впервые.

За звание сильнейших будут бороться более 200 участников. Для начала им придется пройти практическую часть программы: испытания, которые отражают специфику работы групп задержания. Жюри будет оценивать не только физическую и специальную подготовку, но и знания нормативно-правовой базы росгвардейцев.

Участникам конкурса предстоит также продемонстрировать свое мастерство по экстремальному вождению, задержанию условных нарушителей и выполнению нормативов по сигналу «Тревога».

На торжественном открытии замначальника главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-лейтенант полиции Михаил Ковкин подчеркнул, что на конкурсе «собрались лучшие экипажи — бойцы передового рубежа борьбы за правопорядок, сотрудники, обеспечивающие государственную защиту».

Итоги конкурса подведут в пятницу, 7 июня.