Тюрьма для кошек в квартире на севере Москвы. ФАН-ТВ

Квартира многоэтажного дома на Дмитровском шоссе оказалась настоящей тюрьмой для более чем 20 кошек и котят. Соседи давно обходили ее стороной и неоднократно жаловались на едкий запах. Насколько дней назад зоозащитнице Елене удалось выяснить, что животные содержались там в ненадлежащих условиях, без еды и воды.

Это уже вторая квартира, которая стала тюрьмой для кошек. Накануне зоозащитники обнаружили более 70 кошек в трехкомнатном жилище, в таких же условиях. Кошек собирала москвичка Светлана Зайцева. Она утверждает, что просто не справилась с таким большим количеством животных.

«Я потерпела фиаско, я отдаю кошек, я больше не буду этим заниматься. Я не живодерка, и не собиралась никого мучить. Вчера у меня забрали кошек, меня обвиняют в живодерстве. Получилась, действительно, ужасная ситуация», — признается женщина.

До поздней ночи волонтеры приходили забирать животных. Некоторых повезли в клиники, чтобы потом отдать в добрые руки, кто-то сразу забрал животных домой и самостоятельно поведет животных на анализы.