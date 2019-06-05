Группа профессиональных спортсменов проводит для петербуржцев бесплатную разминку

Кандидаты и мастера спорта собирают жителей Василеостровского района на утренние занятия спортом, укрепляющие тело, дух и чувство локтя.

«Мысль собираться вместе на свежем воздухе, чтобы заниматься физкультурой, назревала давно, — поделился с Федеральным агентством новостей историей сюжета координатор проекта «Бодрое утро» Максим Бойко. — Решили делать в формате флешмоба и постепенно вывести мероприятие на городской уровень, чтобы во всех районах в одно и то же время люди собирались на зарядку».

Начали активисты с одного адреса: каждую субботу в 11 утра команда спортсменов проводит тренировки для всех желающих на площадке у дома 36 (корпус 1) на улице Наличной. «Активацией» соседей сейчас занимаются 10 тренеров. Со временем, они надеются, их станет больше, что позволит нарастить и количество, и частоту занятий.

«Мы хотим приобщить людей к спорту, ЗОЖ, познакомиться со всеми, чтобы народ приобщался, ведь в Петербурге, как и во многих других больших городах, общение между соседями сейчас не слишком хорошо налажено. А на тренировках люди знакомятся, общаются, заряжаются энергией, — пояснил Максим.

— Сейчас все больше и больше людей начинают приходить к тому, что здоровый образ жизни просто необходим. У нас уже около 25 постоянных «клиентов», все они очень позитивные люди. Мы стали командой. Приходят и родители с детьми, и молодежь, и люди среднего возраста, и даже предпенсионного».

Упражнения тренеры дают разные: на нормализацию дыхания и дыхательной системы, на растяжку мышц, восстановление нервных окончаний. Комплекс очень большой, каждую неделю программа обновляется. Нагрузка рассчитана таким образом, что включиться в занятия может участник практически с любой подготовкой.

«Хоть бабушки, хоть дети — все могут прекрасно и с позитивом провести время, — уверен Бойко. — Сейчас век новых технологий, компьютерных технологий, и молодежь много сидит у компьютеров. Наша задача — вытащить людей, в том числе молодежь, из-за компьютеров, привлечь их к спорту. Чтобы общались вживую».

Сам Максим Бойко всю жизнь занимается единоборствами. Он на личном примере убедился, что спорт укрепляет не только тело, но и дух: дисциплинирует и учит выходить из сложных ситуаций. Проект «Бодрое утро» для Максима исключением не стал.

Запустив серию флешмобов к началу летнего сезона, с началом холодов прекращать занятия Максим и его команда не намерены.