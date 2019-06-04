Группа «25/17» презентует новый клип в эфире телеканала РЕН ТВ

Москва, 4 июня. Омская рэп-рок «25/17» группа исполнит свои главные хиты и презентует новый клип в эфире телеканала РЕН ТВ.

9 июня телезрители смогут увидеть музыкальный спецвыпуск программы «25/17 – лучшее на РЕН ТВ». В телепередаче будут продемонстрированы фрагменты живых выступлений группы «25/17». Кроме того, состоится премьера нового клипа на песню «Ранен» из альбома «Вспомнить все».

После музыкального спецвыпуска телеканал РЕН ТВ покажет фильм «Околофутбола», в котором рассказывается о жизни футбольных болельщиков. В съемках фильма принимали участие солисты группы «25/17» Андрей Позднухов (Бледный) и Антон Завьялов (Ант).

Группа «25/17» была основана в 2002 году в Омске. В начале своего творческого пути группа исполняла традиционный рэп, однако позднее в ее репертуаре начали появляться песни в стиле альтернативного рока. В 2012 году «25/17» стала лауреатом премии STADIUM RUMA. В 2018 году «25/17» была удостоена премии «Группа года».