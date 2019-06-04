Россияне высмеяли Навального за фейк с мурманским аэропортом

Москва, 4 июня. Скандальный блогер Алексей Навальный в очередной раз рассмешил россиян своими фейковыми фотографиями. На этот раз он опубликовал кадр мурманского аэропорта с новым названием.

На днях Навальный, который известен своими «расследованиями» и сфабрикованными доказательствами, опубликовал чужой фейк. Он разместил в своем микроблоге в Twitter шуточное фото одного из аэропортов России. На фоне ночного неба красуется надпись «Город-герой — Николай II». Действительно, недавно мурманский аэропорт получил имя последнего императора Российской империи, однако такая надпись на здании аэропорта — явный фейк. Тем не менее «борец за справедливость» не стал вникать в суть и распространил фото в качестве «пруфа», символизирующего «упадок» государства.

Примечательно, что фото якобы уже переименованного аэропорта гуляет по Интернету целый год. Сперва кадр появился в социальной сети «ВКонтакте», а затем его подхватили и некоторые СМИ.

Соотечественники оказались более внимательными, нежели глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией, и сразу поняли, что в «эксклюзивных» кадрах Навального видна рука плохого фотошопера. Во-первых, надпись «Николай II» намного темнее и имеет, в отличие от других слов на снимке, отражение. Во-вторых, аэропорт сфотографирован на фоне ночного неба, а в Мурманске с 21 мая по 22 июля такого просто не может быть.

Один из пользователей с помощью фотошопа «заменил» надпись на аэропорту на «Город — герой, а Навальный — отстой», сообщили NationNews.

Ситуация с мурманским аэропортом в очередной раз продемонстрировала безудержное желание Навального повысить свой «авторитет» — блогер не брезгует никакими методами и вписывается в любой вброс против российских властей, не разобравшись в ситуации.

При этом Навальный и сам является автором различных фейковых новостей. Так, блогер похвастался, как его «Профсоюз» якобы помог медсестре из Московской области увеличить заработанную плату. В качестве подтверждения он показал расчетный лист сотрудницы, однако и это достижение оказалось липой. Журналисты Федерального агентства новостей показали псевдодокумент бухгалтерам, которые указали на ошибки «спасителя всея Руси». Как выяснилось, на документе отсутствуют коды выплат, обязательные для всех госучреждений. Кроме того, справка сделана настолько небрежно, что создается впечатление, что для ее изготовления использовался даже не Photoshop, а Paint.

Сами медработкники критикуют Навального, отмечая, что он своими попытками оказать влияние на врачей мешает нормальному оказанию медпомощи. Председатель тверского отделения профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Грек направил в правительство официальное письмо с просьбой принять меры в отношении «Профосоюза» Навального.

Стоит напомнить, что с недавних пор закон накладывает ответственность за распространение ложных новостей как в СМИ, так и в Сети. Как отметили в правительстве, санкции за распространение ложных новостей коснутся, прежде всего, не официальных СМИ, а популярных блогеров. Навальный, несмотря на стремительную потерю популярности, все еще входит в число сетевых авторов, которые обязаны обращать внимание на свои публикации.

Примечательно, что это не первый ляп одиозного блогера. Сатирическое издание «Панорама» запустило новость о мстительном пенсионере, которого в народе прозвали «ворошиловский ездок». В историю про несправедливо оштрафованного огородника, который разгромил на старенькой «Волге» 12 дорогих машин чиновников, поверить невозможно. Но эта история привлекла внимание неразборчивого Навального.

Помимо этого, блогер показал «чудо-изобретение» комбината детского питания «Московский школьник», которым якобы пользуются сотрудники. Фото умытаза уже несколько лет гуляет по Интернету, однако это не смутило Навального, целью которого было распространение лживых бездоказательных обвинений.