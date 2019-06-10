День России 2019: когда отмечается, сколько отдыхаем, история и традиции, будет ли салют

Единственный отмечаемый летом государственный праздник, который является выходным днем, — это День России. Этот праздник относительно молод, он появился на фоне распада Советского Союза и ознаменовал появление правопреемника СССР — одной из ведущих держав мира Российской Федерации.

Когда отмечается День России

День России отмечается ежегодно 12 июня. В 2019 году праздник приходится на среду.

Сколько отдыхаем в День России в 2019 году

В 2019 году праздничной будет только среда, 12 июня. Таким образом, рабочая неделя июня, на которую приходится праздник, будет короче — всего четыре дня: понедельник, вторник, четверг и пятница. В предпраздничный вторник, 11 июня, рабочий день будет сокращен на час.

История Дня России: как менялось название праздника

Праздник зародился на закате существования Советского Союза, в 1990 году. В это время многие республики СССР уже приняли собственные декларации о суверенитете и заявили о своем выходе из состава Советского Союза.

Их примеру последовала Российская Советская Федеративная Социалистическая республика (РСФСР) — главная республика Советского Союза. 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Документ провозглашал на территории России главенство конституции РСФСР и российского законодательства. Поэтому первоначально праздник носил название — День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

При этом декларация не только закрепляла российский суверенитет, но и предусматривала отказ от устаревшего названия РСФСР. Таким образом, на карте мира появилось название Российская Федерация.

После закрепления Российской Федерации на карте мира праздник изменил название и стал называться День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ (России).

В 2014 году в состав РФ вошла Республика Крым, а также город федерального значения Севастополь. Это произошло путем референдума, на котором за соответствующее решение проголосовали абсолютное большинство жителей Крымского полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Республики Крым и Севастополя в состав РФ прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

С 1991 года 12 июня стало выходном днем, в этот день также состоялись первые выборы президента России (формально Советский Союз тогда еще существовал, первым и последним президентом СССР был Михаил Горбачев). Победу на первых российских президентских выборах одержал Борис Ельцин.

В 1992 году Верховный совет Российской Федерации постановил отмечать 12 июня День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Этот день официально стал праздничным и нерабочим.

12 июня 1998 года первый президент РФ Борис Ельцин предложил переименовать праздник, назвав его День России. Это третье по счету название было законодательно закреплено в 2002 году.

Сегодня День России — это патриотический праздник, символизирующий свободу и независимость нашей Родины, национальное единство, ответственность всех граждан РФ за будущее нашей страны. В этот день в столице нашей Родины Москве и в других городах проходят праздничные шествия, концерты и другие мероприятия патриотической направленности.

В День России президент РФ традиционно вручает в Кремле государственные награды. Также 12 июня многие российские города отмечают свой собственный праздник — День города, специально приурочив его ко Дню России.

Салют в День России

Праздничный салют — неотъемлемая часть Дня России. В Москве 12 июня грандиозный салют окрасит небо над Красной площадью, фейерверки будет запущены и с других площадок столицы. Начало пиротехнического шоу — в 22 часа.

В Санкт-Петербурге праздничный салют, приуроченный ко Дню России, традиционно будет запущен с пляжа Петропавловской крепости. Начало светового шоу из-за белых ночей будет позже — в 23 часа. Подробнее о мероприятиях в День России в Петербурге можно узнать здесь.