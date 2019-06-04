Британка раскритиковала создателей сериала «Чернобыль»

Москва, 4 июня. Сценаристка из Великобритании Карла Мэри Свит вызвала волну шуток в соцсетях после своего заявления об отсутствии темнокожих актеров в новом хите HBO «Чернобыль».

Британка в своем микроблоге в Twitter обратила внимание на то, что в оригинале персонажи не говорят по-русски, но это не мешает им смотреться достоверными, значит, не создало бы проблем и участие актеров с другим цветом кожи. Как сообщает «Газета.ру», девушка заявила, что создатели шоу ее разочаровали.

Пользователи соцсетей обрушились с критикой в адрес сценаристки. Многие просто высмеяли ее пост. Позже Мэри Свит закрыла свой профиль, сообщал «Царьград».

Отметим, что после нашумевшего твита украинское издание «theБабель» нашло чернокожего ликвидатора последствий чернобыльской катастрофы. Игорь Хиряк был призван на срочную службу в 1985 году, солдаты его части ликвидировали последствия аварии на ЧАЭС с апреля 1986 года по ноябрь 1990 года.

Ранее председатель петербургского отделения общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России Василий Найда отметил, что американский сериал о катастрофе на АЭС 1986 года близок к реальным событиям. По его словам, большая часть изложенных фактов соответствует тому, что он видел собственными глазами. Единственный эпизод, который Найда раскритиковал, — употребление алкоголя. По его словам, тогда никто «не напивался до чертиков, люди работали от зари до зари».

Как сообщали «Известия», американо-британский проект шведского режиссера Йохана Ренка «Чернобыль» появился на экранах почти одновременно с финальным сезоном «Игры престолов», но быстро обогнал конкурента в зрительском рейтинге портала IMDb и неожиданно возглавил топ самых популярных сериалов в истории.