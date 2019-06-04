В Госдуме отреагировали на предложение лишать имущества жителей Донбасса с гражданством РФ

В Верховной раде предложили отнимать имущество украинцев, получивших российские паспорта и проживающих в Донбассе, соответствующий документ уже был внесен в парламент. Автором проекта нормативного правового акта является депутат Рады Олег Мусий. Сам текст документа пока еще не опубликован.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей с горьким сожалением заметил, что Европа остается глуха как к нарушениям прав человека на Украине, так и к стремлению жителей Донбасса получить гражданство РФ.

«То, что человек получает [российское] гражданство, является «нарушением прав человека» на территории европейских стран, куда стремится Украина», — говорит политик.

По словам парламентария, в предложении депутата Рады нет ничего удивительного. Учитывая предыдущие инициативы законодательного органа власти Украины, его можно даже считать закономерным.

«Если принимаются законы о запрете русского языка, то можно ожидать и чего-то подобного. Такие заявления я бы не стал воспринимать всерьез, потому что Украина вступает в фазу [парламентской] предвыборной гонки. Сейчас популистские и полубредовые предложения будут звучать все чаще и чаще», — продолжает российский политик.

В заключение он посоветовал Зеленскому проводить более взвешенную политику, чтобы население Украины могло удостовериться в искренности главы государства и его программы.