Москва, 4 июня. Автоматические гранатометы УАГ-40, произведенные на украинском заводе «Кузня на Рыбальском», попали к нигерийским террористам в 2016 году, тогда как киевская армия официально получила оружие только спустя год. Об этом сообщила блогер Диана Михайлова.

По ее словам, боевики исламистской группировки «Боко харам» (запрещена в РФ) захватили оружие после боев с армией Нигерии в 2016 году. Террористы не раз публиковали снимки с трофейным оружием, среди которого находились и УАГ-40. Гранатометы на тот момент еще не до конца прошли испытания на Украине.

О том, что нигерийские силовики владеют оружием, стало известно весной того же года, а незадолго до этого, в сентябре 2015 года, 18 УАГ-40 были поставлены белорусскому госпредприятию «Белвнешпромсервис».

Вооруженные силы Украины, по словам блогера, получили гранатомет, который являлся первой киевской военной разработкой в соответствии со стандартами НАТО, только в 2017 году после того, как в стране прошли государственные испытания.

Как отмечает «Царьград», на момент описанных блогером событий завод, выпускавший гранатометы, принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко, а также его сотруднику, бизнесмену и депутату Рады Игорю Кононенко. Предприятие продали в прошлом году. Таким образом, террористы получили оружие с завода Порошенко раньше ВСУ.

Ранее стало известно, что против бывшего главы Украины хотят завести уголовное дело. Порошенко обвинили в отмывании средств и неуплате налогов на «Кузне на Рыбальском».

По словам юриста Андрея Портнова, который занимал при экс-президенте Украины Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании. Он уточнил, что бывший глава государства заключил несуществующую сделку за счет средств, украденных у украинской армии.