Россия приветствует решение военного совета Судана о проведении выборов

Москва, 4 июня. Россия приветствует решение переходного военного совета Судана о создании технократического правительства и проведении выборов в стране через девять месяцев, заявили в российском МИД.

В дипведомстве отметили, что Москва внимательно следит за ситуацией в Судане. Российская сторона призывает все силы Судана проявить предельную ответственность и разрешить внутриполитические конфликты в стране мирными и демократическими средствами на основе широкого национального диалога.

Министерство иностранных дел России считает, что принятые переходным советом Судана шаги создадут необходимые условия для надежной стабилизации обстановки.

«При этом считаем урегулирование внутренних проблем в Судане делом исключительно самих суданцев. Внешнее давление, ультиматумы, тем более вмешательство – неприемлемы, чреваты обострением конфронтации», — говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, в начале апреля в Судане произошел государственный переворот. Военнослужащие республики объявили об отстранении от власти президента страны Омара аль-Башира. Глава оборонного ведомства республики заявил о взятии власти в стране военными на два года и начале переходного периода.