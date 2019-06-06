В Сирии заканчивают съемки фильма о боях за Пальмиру

Дамаск, 6 июня. Сирийский режиссер Наджа Исмаил Анзур вносит последние штрихи в свой новый фильм «Кровь ладони», большая часть которого была снята в древнем городе Пальмира. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Фильм рассказывает о городе, который подвергся атакам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, он также рассказывает историю жизни и смерти археолога Халеда Асаада, казненного боевиками.

Анзур объяснил, что фильм рассказывает о великих боях, которые способствовали освобождению Пальмиры от терроризма. Этим боям нужно посвятить не один, а множество фильмов, считает режиссер.

Анзур также сказал, что в своей картине рассказывает о преступлениях, совершенных боевиками ИГ1 в отношении ценных артефактов Пальмиры. «Кровь ладони» раскрывает варварский план джихадистов, целью которого было разрушение самых выдающихся достопримечательностей древнего города.

«Благодаря этому фильму мы смогли добраться до кровавых рук, которые похитили большое количество нашего археологического наследия и уничтожили исторические памятники, которые добавляют культурную ценность жизни», — сказал Анзур.

Актер Мохаммед Фелфала, который играет роль Асаада в фильме, выразил гордость тем, что воплотил образ мученика, который выступил против террористов и не утратил храбрость даже перед лицом смерти.

Анзур отметил, что фильм пытается задокументировать важные моменты, проходящие в регионе, особенно терроризм ИГИЛ1, боевики которого проникли в Сирию, чтобы убить людей и уничтожить памятники культуры.

Актриса Маджд Наим, которой досталась роль царицы Зенобии в фильме, заявила, что эта картина должна стимулировать сирийских военных на новые победы и освобождения.

Фильм «Кровь ладони», сценарий к которому написала Диана Камаль, будет представлен ​​на местном и международных фестивалях, начиная с августа следующего года.

1 Организация запрещена на территории РФ.