Сварщик на экскаваторе спас трех человек из горящего дома на Ямале

ЯНАО, 4 июня. Сварщик из поселка Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа спас двух женщин и ребенка из горящего дома при помощи ковша экскаватора.

Возгорание в жилом доме произошло 29 мая в жилом доме в небольшом ямальском поселке. Всего из горящего здания были спасены шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Сварщик из села Гыда Игорь Няч. Спас из огня троих человек. Игорю 28 лет, он служил в ВДВ. Когда увидел горящую многоэтажку и людей в черном дыму на третьем этаже, сориентировался моментально!», — сообщил глава региона Дмитрий Артюхов на своей странице «ВКонтакте».

Чиновник рассказал, что мужчина запрыгнул в ковш экскаватора, поднялся к окнам, разбил стекла и вытащил из квартиры двух пожилых женщин и маленькую девочку. Артюхов добавил, что как только люди оказались в безопасности, мужчина побежал помогать пожарным, тушившим горящее здание. Артюхов назвал сварщика настоящим героем. С ним солидарны пользователи соцсети, которые в комментариях также отмечают смелость и находчивость ямальца.

В администрации Тазовского района сообщили, что сгоревший дом будет отремонтирован, а погорельцам власти предоставили временное жилье. Официально в здании проживает 56 человек, но фактически жителей на момент пожара оказалось гораздо меньше.