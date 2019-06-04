Роскомнадзор признал ложными ряд сообщений в соцсетях о взрывах в Дзержинске

Москва, 4 июня. Ряд сообщений из соцсетей о взрыве на оборонном заводе в Дзержинске по требованию Генпрокуратуры РФ внесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Как сообщает «Интерфакс», в Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры с несколькими ссылками на сообщения в соцсетях, связанными со взрывами в Дзержинске. Ведомство установило, что что эти тексты содержат недостоверную общественно значимую информацию, которая «создает грозу массового нарушения общественного порядка».

«Роскомнадзор в соответствии с этим требованием вносит данные ссылки и их копии в реестр и направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам», — сообщил Ампелонский.

Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, вводящих запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, или так называемых «фейк-ньюс».

ЧП на предприятии произошло днем 1 июня. В цехе по производству тротила прогремело три взрыва, сообщал НСН. После этого возник пожар. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 800 квадратных метров на объектах завода.

Кроме того, огонь перекинулся и на прилегающий лесной массив, распространившись на площади 400 кв. метров. По последним данным, число пострадавших в результате взрывов составляет 116 человек, 18 из них госпитализированы, состояние одного человека медики оценивают как тяжелое. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов, сообщала «Газета.ру».

Как сообщал Ридус, позднее член Общественной палаты РФ Александр Малькевич обратился в Генпрокуратуру и к администрации социальной сети «ВКонтакте» с просьбой призвать к ответу распространителей фейковых сообщений о взрывах. По его словам, недостоверная информация публиковалась намеренно, чтобы вызвать панику среди горожан.

Отметим, Федеральное агентство новостей открыло Классификатор средств массовой информации. В него вошли 100 изданий — это самые читаемые ресурсы с федеральным охватом, разделенные на несколько категорий. Главной целью проекта является попытка создать полноценный классификатор, азбуку онлайн-СМИ, которая поможет российскому читателю выбрать надежный источник информации.

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя создание Классификатора СМИ, подчеркнул, что против России ведется информационная война, и российскому читателю нужно знать, кто внедряет в сознание враждебные идеи, а кто стоит на защите отечественного медиаполя.