Киев, 4 июня. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело из-за видеоролика с планом «захвата» Румынией части украинской территории в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ролик об «оккупации» Румынией земель Украины появился на платформе YouTube. Видео, о котором идет речь, служит прологом будущей электронной книги об «альтернативной реальности», в которой Румыния и Молдавия объединяются и нападают на Украину, чтобы вернуть себе часть Черновицкой и Одесской областей.

Тем не менее, Матиос увидел в ролике реальную угрозу для Украины и объявил о проведении срочного межведомственного совещания с руководством МИД Украины, Генштаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ.

На Украине в видео усмотрели посягательство на территориальную целостность страны. На оперативном совещании под председательством заместителя генпрокурора Анатолия Матиоса был обсужден план досудебного расследования в уголовном производстве.

По данным пресс-службы, его осуществление поручили Главному следственному управлению Службы безопасности Украины (СБУ).

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, комментируя Федеральному агентству новостей реакцию украинских силовиков на любительский видеоролик на YouTube, назвал ее очень показательной. Он отметил, что «Матиосу и сотоварищам постоянно что-то кажется».