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Назван лучший гол в прошедшем сезоне Лиги

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Назван лучший гол в прошедшем сезоне Лиги

Москва, 4 июня. Болельщики признали лучшим гол нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси в ворота английского «Ливерпуля». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

По мнению болельщиков, лучший мяч был забит Лионелем Месси в полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем». Матч состоялся 1 мая и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев «Барселоны».

Вторую строчку занял гол нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который он забил в ворота английского клуба «Манчестер Юнайтед». Третье место занял гол полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота «Тоттенхэма».

Напомним, 1 июня «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА. «Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Первый гол в матче забил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Автором второго гола стал нападающий Дивок Ориги. Финал турнира состоялся в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». По данным британской прессы, общий доход футбольного клуба «Ливерпуль» от участия в Лиге чемпионов в этом сезоне составил порядка 110 миллионов евро.

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Автор: Артем Никулин
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