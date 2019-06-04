Назван лучший гол в прошедшем сезоне Лиги

Москва, 4 июня. Болельщики признали лучшим гол нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси в ворота английского «Ливерпуля». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

По мнению болельщиков, лучший мяч был забит Лионелем Месси в полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем». Матч состоялся 1 мая и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев «Барселоны».

OFFICIAL: Lionel Messi's free-kick against Liverpool is the Champions League goal of the season ????



The perfect strike ????pic.twitter.com/wHKk7Usxyj — Goal (@goal) 4 июня 2019 г.

Вторую строчку занял гол нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который он забил в ворота английского клуба «Манчестер Юнайтед». Третье место занял гол полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота «Тоттенхэма».

Напомним, 1 июня «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА. «Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Первый гол в матче забил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Автором второго гола стал нападающий Дивок Ориги. Финал турнира состоялся в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». По данным британской прессы, общий доход футбольного клуба «Ливерпуль» от участия в Лиге чемпионов в этом сезоне составил порядка 110 миллионов евро.