Назван лучший гол в прошедшем сезоне Лиги

Москва, 4 июня. Болельщики признали лучшим гол нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси в ворота английского «Ливерпуля». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

По мнению болельщиков, лучший мяч был забит Лионелем Месси в полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем». Матч состоялся 1 мая и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев «Барселоны».

OFFICIAL: Lionel Messi's free-kick against Liverpool is the Champions League goal of the season ????



The perfect strike ????pic.twitter.com/wHKk7Usxyj