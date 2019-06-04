Путин призвал ЦБ проработать вопрос информирования власти о работе банков и застройщиков

Москва, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин призвал главу Центробанка Эльвиру Набиуллину проработать вопрос информирования власти о работе банков и застройщиков. Об этом российский лидер сказал на совещании с членами правительства.

Тему о необходимости предоставления информации о взаимодействии банков и застройщиков поднял мэр столицы Сергей Собянин. Глава Центробанка отметила, что вопрос необходимо проработать с точки зрения закона о банковской тайне, поскольку на предоставление таких данных нужно согласие застройщика.

Президент предложил прописать согласие застройщика на предоставление информации уполномоченным госорганам, либо иначе построить работу, чтобы положительный ответ был получен.

«Нам просто в открытую, мне кажется, лучше, сформулировать открытые правила, понятные, прозрачные», — добавил президент.

Набиуллина пообещала отработать этот вопрос.

Ранее, как пишет «Парламентская газета», российский лидер призвал в ближайшие годы избавиться от такого явления, как обманутые дольщики, не навредив при этом строительной отрасли.

Напомним, как сообщало Федеральное агенство новостей, застройщики обратились в 17 уполномоченных банков, подав 1337 заявок на получение проектного финансирования. Такие данные в ходе проводимых в Госдуме парламентских слушаний по вопросу долевого строительства озвучила заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Полякова.

Возможность привлечения застройщиком денежных средств участников долевого строительства с использованием эскроу-счетов была предусмотрена с 1 января 2017 года. С 1 июля 2019 года использование этого механизма станет обязательным. Исключение составят проекты, степень готовности которых составляет не менее 30%.