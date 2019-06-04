Звездному ребенку Аршавина необходимо 2 млн рублей в месяц. ФАН-ТВ

4 июня в Красносельском суде прошло очередное заседание по бракоразводному процессу Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. И в очередной раз судья отказала супругам в разводе. Необходимо пояснить, что на сегодняшний момент в суде рассматривается сразу несколько споров: непосредственно развод пары, имущественные разногласия, право опеки и алименты. Последнее является предметом яростной борьбы.

По словам адвоката Алисы Казьминой Александра Добровинского, футболист отказывается видеться с дочерью и задолжал алименты аж за 4 месяца, а это почти 1,5 млн рублей. Сумма в 350 тысяч в месяц была ранее установлена судом. Однако защитник пояснил, что жизнь звезды имеет совсем другой статус и требует соответственных финансов: одежда и отдых, поездки должны иметь более высокий уровень, нежели у обычных людей.

При совместном проживании звезда отечественного футбола тратил на дочь 2 млн в месяц, адвокат не намерен отступать от этой суммы, поскольку по закону уровень жизни ребенка после развода родителей не должен ухудшаться.

«Мы считаем, что обеспечение ребенка такое которое было, оно находится на уровне 2 млн рублей в месяц. Жизнь публичных людей очень дорога: это и охрана, которая должна быть, поездки, одежда», — заявляет защитник Алисы Казьминой.

Также он подчеркивает, что алименты необязательно должны составлять всю сумму — суд вправе установить долю каждого родителя. Также адвокат не в курсе, получает ли каждый ребенок Аршавина по 2 млн в месяц.

Следующее заседание будет 24 июня, и адвокат Алисы Казьминой отметил, что на процесс вызвана также и бывшая гражданская супруга футболиста Юлия Барановская.