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Путин встретился с главой Совета муфтиев в Ураза-байрам

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Путин встретился с главой совета муфтиев в Ураза-байрам

Москва, 4 июня. Президент России Владимир Путин встретился с главой Совета муфтиев РФ Равилем Гайнутдином во время празднования одного из главных мусульманских праздников  — Ураза-байрам.

«Вы знаете, что сегодня утром я уже направил свое приветственное слово, поздравление всем мусульманам России в связи с началом праздника Ураза-байрам в связи с окончанием Рамадана», — сообщил президент на встрече с Гайнутдином.

Путин отметил, что еще раз, уже на встрече с главой Совета муфтиев, хотел бы пожелать всем российским мусульманам, которые являются неотъемлемой частью многонациональной страны, счастья, благополучия, успехов и процветания.

Гайнутдин в свою очередь поблагодарил главу государства от лица всех мусульман России за внимание и поздравления. Он отметил, что сегодня ему выпала честь огласить послание президента по одному из российских телеканалов и донести его слова до «каждого нашего верующего мусульманина». 

На встрече с президентом Гайнутдин еще раз поднял вопрос об исламском образовании, который сегодня был поднят на встрече с администрацией аппарата правительства. По словам муфтия, сейчас в РФ есть несколько исламских вузов, которые выдают дипломы государственного образца. Он отметил, что, благодаря поддержке Путина, в Татарстане открыта Болгарская исламская академия, а в Казани работает Российский исламский институт. Флагманом исламского образования муфтий назвал Московский исламский институт.

С 4 по 5 июня верующие мусульмане празднуют окончание священного месяца Рамадан, по завершении которого отмечают Ураза-байрам. Весь предыдущий месяц длился пост, во время которого полагается помогать нуждающимся, делать пожертования и совершать другие добрые дела. Пост заканчивается разговением — на столе у мусульман традиционно много угощений, в частности, блюда из баранины.

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Автор: Сергей Петров
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