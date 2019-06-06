Десятки сирийских беженцев вернулись на родину через пограничный переход в Дамаске

Дамаск, 6 июня. Сирийские беженцы, проживающие последние несколько лет на ливанской территории, вернулись в Сирию через новый пограничный переход, расположенный в окрестностях Дамаска. Возвращение сирийских граждан прошло в рамках совместных усилий правительства САР и ливанской стороны.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Власти Сирии предоставили беженцам все необходимые средства, прежде чем они вернулись в свои деревни и города, освобожденные Сирийской арабской армией от терроризма .Медицинские бригады и сотрудники сирийского министерства здравоохранения предоставили вакцины и оказали медицинские услуги всем перемещенным и возвращающимся детям.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ряд сирийских граждан выразил удовлетворение в связи с большими возможностями, предоставленными соответствующими властями для их возвращения на родину после многих лет отчуждения и бездомности. Они также отметили, что ждут подходящих условий для возвращения в свои районы, освобожденные сирийской арабской армией от терроризма, чтобы восстановить свою нормальную жизнь, их дома и деревни.

Беженцы рассказали, что они привезли с собой все свои вещи, в том числе предметы домашнего обихода и даже продукты питания. Они поблагодарили власти, которые снабдили их предметами первой необходимости, в том числе продовольствием, одеждой и лекарствами, которых так не хватало в Ливане.

Ранее сообщалось, что несколько десятков сирийских семей, перемещенных из-за распространения терроризма, прибыли в пункт Балбосия в западной части Хомса. Все они прибыли из Ливана в Сирию на 16 автобусах в рамках программы сирийских властей по распределению беженцев в города и деревни, освобожденные от терроризма.