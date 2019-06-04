Судебные приставы пытаются взыскать с мертвой Началовой 50 тыс. долга

Москва, 4 июня. Почти 50 тыс. рублей долга, включая пени и штрафы, уже два с половиной месяца пытаются взыскать с умершей в марте певицы Юлии Началовой.

Как сообщает портал «Открытые медиа», данные о судебном производстве содержатся в банке данных судебных производств. Согласно этим данным, приставы открыли исполнительное производство спустя три дня после смерти артистки.

По словам пристава-исполнителя Марии Черниковой, дело открыто, поскольку на счетах Началовой недостаточно средств для покрытия долга. По ее словам, скорее всего дело позднее будет закрыто в связи со смертью гражданина.

Как уточнила пристав, задолженность певицы образовалась из-за неуплаты транспортного налога. Однако в базе данных ФССП указано, что это долг за неуплату 2500 рублей за неправильную парковку.

Известная российская певица Юлия Началова ушла из жизни 16 марта на 39-м году жизни, сообщал «ФедералПресс». Причиной ее смерти стал сепсис. Певицу госпитализировали в московскую больницу 11 марта, после чего экстренно перевели в другое медицинское учреждение. Врачи отметили, что у нее диагностировали гангрену ноги и подагру. Похороны Началовой прошли 21 марта на Троекуровском кладбище.

Спустя время после торжественной церемонии на могиле исполнительницы стали происходить странные вещи — люди «заряжают» кремы и воду, рассчитывая, что эти субстанции станут чудодейственными. Фанаты набирают на могиле землю, которую несут к себе домой и даже добавляют в чай и суп, сообщала «СвободнаяПресса».

Недавно работники кладбища и вовсе сообщили, что крест, установленный на могиле певицы, якобы начал мироточить. Необычное явление Федеральному агентству новостей иронически прокомментировал известный скандальный писатель Александр Никонов, автор книги «Опиум для народа. Религия как глобальный бизнес-проект».

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя шумиху вокруг кончины Началовой в разговоре с телеканалом «360», признался, что испытывал смешанные чувства, наблюдая всплеск интереса к личности Началовой. По его мнению, эта бешеная разница между уровнем популярности до и после смерти певицы говорит о ее недооцененности.