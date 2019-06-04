«Красная площадь» доказала, что Россия — читающая страна

Фестиваль «Красная площадь» за 5 лет стал без преувеличения главной книжной ярмаркой страны. В этом году в течение 6 фестивальных дней запланировано порядка 700 мероприятий. У кремлевских стен свои книги представляют десятки регионов России и Белоруссии и сотни издательств. В 2019 году фестиваль проходит под эгидой 220-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Такие фестивали нужны не только для поддержки литературы, они нужны стране в целом, заявил в интервью Федеральному агентству новостей председатель самой крупной в нашей стране писательской организации Союза писателей России Николай Иванов.

«Последний раз столько людей было здесь на Красной площади 9 мая во время парада, посвященного победе в Великой Отечественной войне. Этот парад, с одной стороны, свидетельствует: мы помним о подвиге предков, с другой стороны, он показывает военную, индустриальную, научную мощь страны, способной себя защитить. И вот следом идет фестиваль «Красная площадь», который должен показать, что Россия сильна еще и культурой, своими писателями», — считает собеседник ФАН.

По словам Николая Иванова, 3 июня на фестивале прошло заседание оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России.

«Там прозвучала интересная идея, которую поддержал и. о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. В следующем году подобный книжный фестиваль должен пройти и на Дворцовой площади города на Неве. Это знаково — книга возвращается на главные площади России», — уверен председатель Союза писателей России.

Подразумевалось, что в 2015 году, в Год литературы, этот фестиваль будет одноразовым мероприятием, напомнил собеседник ФАН.

«А вот уже пятый год фестиваль идет — и, по всей видимости, будет только развиваться. Мы видим, что читателей в России по-прежнему много. Если бы это было не так, на главной площади России было бы сейчас пустынно. А здесь многолюдно. Мы стоим перед кремлевской стеной, и фестиваль показывает российской власти, что книга нужна нашим людям. Это важно», — отметил Николай Иванов.

По его словам, особенно значимо, что на фестивале представлены региональные издательства России и Белоруссии, поскольку у авторов из провинции не так много возможностей быть представленными московским читателям.

«На этом фестивале рождаются новые издательские проекты, встречаются издатели и авторы. Этот фестиваль доказал свою жизнеспособность и в свою очередь дает импульс для развития литературных процессов в России и не только», — считает собеседник Федерального агентства новостей.

По его мнению, на «Красной площади» преобладает серьезная художественная, краеведческая, образовательная литература.

«Издатели понимают, что в таком месте вряд ли стоит заигрывать с любителями низкопробной литературной продукции. Конечно, есть и такая, но не она определяет атмосферу «Красной площади», — уверен председатель Союза писателей России.

«Когда фестиваль проходил в первый раз, я скептически относился к нему. Казалось, что тут присутствует некоторая показуха. Теперь я вижу, что люди специально приходят, что-то пытаются отыскать редкое, интересное. У многих просто нет возможности куда-то ехать, а здесь множество книг собраны в одном месте. И стоят они дешевле, чем в магазинах. Это важно для многих читателей. Поэтому такие фестивали очень нужны», — поделился своим мнением в интервью ФАН первый секретарь Союза писателей России поэт Геннадий Иванов.

Он также поддержал идею, чтобы подобные фестивали «уходили в регионы», проходили на главных улицах и площадях крупных городов страны. Важно, чтобы при этом федеральный центр принимал участие в финансовой поддержке таких мероприятий, поскольку далеко не каждый областной или республиканский бюджет способен выделить достаточные средства на них.

К недостаткам книжного фестиваля Геннадий Иванов отнес то, что на нем слабо представлена современная поэзия и фольклор.

«Поэзия составляет основу любой литературы, а на фестивале можно увидеть лишь несколько самых известных поэтов прошлых веков — Анну Ахматову, Сергея Есенина, Александра Пушкина. Но поэзии в ее многообразии нет. Для меня это печально. Неудивительно, что сегодня даже талантливые молодые поэты не знают многих из тех своих предшественников, кто составляет славу русской поэзии в XX веке: Владимира Соколова, Николая Тряпкина, Василия Казанцева. Исключение в какой-то степени составляют Юрий Кузнецов и Николай Рубцов», — отметил собеседник ФАН.

По его мнению, государство должно стимулировать интерес к настоящей национально ориентированной поэзии, а на «Красной площади» в будущем должен появиться специальный стенд, посвященный поэзии XX и XXI веков.

На презентации официального издания Союза писателей России — газеты «День литературы», которой в этом году исполнилось 20 лет, — выступали поэты и писатели Василий Дворцов, Николай Переяслов, Алексей Полубота, Андрей Тимофеев, Елена Тулушева.

Сегодня литературный процесс очень сегментирован, и газета выполняет функцию площадки, собирающей вокруг себя талантливых писателей самых разных литературных направлений и возрастов. Как отметила ответственный секретарь газеты Валентина Ерофеева, здесь печатаются «русские (именно русские, а не российские) писатели всех национальностей, проживающие в России и не только. «День литературы», по ее словам, ориентируется не столько на авторов-москвичей, сколько на «потрясающе талантливую провинцию».

На презентации газеты был также представлен единственный в своем роде альманах «Неизбывный вертоград», поскольку он целиком посвящен творчеству великого и недооцененного русского поэта, лауреата Государственной премии России Николая Тряпкина. В него вошли лучшие литературоведческие, краеведческие, публицистические статьи последних лет, посвященные классику, а также 100 избранных стихотворений Николая Тряпкина.

На презентации звучали не только стихи и проза, но и песни в исполнении замечательной певицы Надежды Колесниковой. Неслучайно именно во время исполнения душевных композиций на стихи Сергея Есенина и других русских поэтов к шатру, где проходила презентация газеты, подходило множество иностранцев, снимавших происходящее на видео. Все-таки любой народ интересен, только когда он самобытен.

Конечно, не все благополучно в «книжном королевстве». Не секрет, что тиражи печатных книг в век Интернета падают. Что уж говорить про литературные журналы, которые вызывают все меньше интереса читателей, привыкших получать информацию из Интернета. Об этом, в частности, говорил на презентации «Роман-газеты» ее главный редактор Юрий Козлов. Кому, как не ему, знать ситуацию, поскольку «Роман-газета», чей тираж некогда достигал 4 млн экземпляров, сейчас имеет всего несколько тысяч подписчиков.

Впрочем, руководитель центрального аппарата партии «Справедливая Россия» Руслан Татаринов напомнил собравшимся цитату знаменитого академика Дмитрия Лихачева о том, что для России литература стала национальной идеей, точно так же, как для итальянцев — музыка.

А значит, в России никогда не иссякнет интерес к живому художественному слову.

«Мы видим, что по всей стране появляются новые таланты, молодая литература живет полнокровной жизнью. Поэтому была учреждена премия для авторов моложе 35 лет «В поисках правды и справедливости». Эта премия не носит никакого политического подтекста, мы просто пытаемся быть причастными к развитию русской литературы», — отметил Руслан Татаринов.

Победителями премии «В поисках правды и справедливости» часто становятся авторы из Донбасса. Именно после начала Русской весны их творчество стало известно читателю в России. На презентации «Роман-газеты» докторант Донецкого национального университета Ольга Блюмина представила творчество поэта из Горловки Александра Савенкова.

думает, дикий, из камня и глины он,

а вглядеться в дома и арки —

город подвешен на нити рябиновой

чьей-то молитвы жаркой.

Еще один донбасский автор, чье творчество было представлено на «Красной площади», — поэтесса из Макеевки Ирина Горбань.

«Москва, меня слушал Кремль — это дорогого стоит. Я считаю, что голос Донбасса на фестивале был услышан», — рассказала поэтесса в интервью ФАН.

Ирина Горбань попала на фестиваль благодаря помощи своих единомышленников, проживающих в Москве, а также при поддержке министерства информации ДНР, где она работает.

«Я уже несколько дней на фестивале и наблюдаю огромный интерес людей к книгам. Кто хочет убедиться, что люди не разучились читать не только в Интернете, но и на бумаге — пусть приходят сюда», — рассказала собеседница ФАН.

Творчеством донбасских авторов интересуются многие читатели и издатели.

«Надеюсь, что и в дальнейшем жителей ДНР и ЛНР будут приглашать на «Красную площадь». И было бы хорошо, если бы в будущем появился отдельный стенд с книгами авторов Донбасса», — отметила Ирина Горбань.

На «Красной площади — 2019», как уже было упомянуто, представлены самые разные регионы России.

Как рассказал в интервью ФАН генеральный директор якутского издательства «Бичик» Август Егоров, книги, рассказывающие о своеобразии жителей и природы Республики Саха, вызывают у москвичей большой интерес. Издательство выпускает в год по нескольку сотен наименований книг, притом что средний тираж составляет 3 тыс. экземпляров, что по нынешним временам немало.

«Якутия стала первым регионом, где подхватили идею «Красной площади». Уже в 2016 году в столице республики прошел фестиваль «Читающая Якутия», вызвавший большой интерес у читателей», — рассказал собеседник ФАН.

По словам Августа Егорова, если подобные фестивали будут проходить и в других областных и республиканских центрах, «Бичик» с удовольствием примет в них участие.

«Из областного бюджета нам оплачивают проезд, поэтому сразу пять издательств из Нижегородской области приехало на «Красную площадь», — рассказал в интервью ФАН директор издательства «Родное пепелище» Владимир Чугунов.

По его словам, вход на ярмарку бесплатный, поэтому многие, особенно пожилые люди, стремятся попасть сюда и купить нужную книгу.