Сирия новости 5 июня 07.00: названа цель удара ВВС Израиля по базе Т4, САА наносит удары террористам в Хаме

Сирия, 5 июня. Спутниковая разведка проанализировала удар ВВС Израиля по авиабазе Т4, САА наносит мощные удары на севере Хамы, курды арестовали сирийского журналиста в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла удар по боевикам под Аль-Латаминой, нанесла удар по боевикам под Хан-Шейхуном.

«Сирийская свободная армия» (ССА): убили курдских бойцов в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подбили танк САА на севере Хамы.

Курды: арестовали лояльного Дамаску журналиста в Эль-Камышлы, арестовали большую семью в Ракке, пострадали при подрыве в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Боевики протурецких формирований ССА убили нескольких курдских ополченцев в районе населенного пункта Мараназ на севере Алеппо, сообщает источник в Twitter (@jisrtv).

Провинция Хомс

Израильское коммерческое разведывательное агентство ImageSat опубликовало фотографии последствий удара ВВС Израиля по военной авиабазе Т4 в провинции Хомс, который произошел 2 июня. Как сообщает агентство, целью удара не была инфраструктура базы. Вместо этого ВВС Израиля нанесли удар по неким объектам, укрытым маскировочной сетью — вероятно, там находились системы военного назначения, доставленные недавно транспортными самолетами из Ирана. Израильские аналитики предполагают, что целью удара могла быть система управления иранскими боевыми дронами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколько бойцов проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) получили ранения при подрыве взрывного устройства на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24), взрыв произошел, когда автомобиль с курдами проезжал через деревню Ас-Сабха.

Еще одно нападение на курдские силы произошло в городе Дибан. Как сообщает источник в Twitter (@EuphratesPost), неизвестные на мотоцикле обстреляли контрольно-пропускной пункт, ранив нескольких курдских бойцов. Пострадавшие были доставлены в госпиталь в Хасаке.

Провинция Идлиб

Новостной источник в Twitter (@baladinetwork) сообщает об ударе Сирийской арабской армии по позициям боевиков в районе города Хан-Шейхун в Идлибе. Сообщается, что позиции боевиков оказались одновременно под ударом «Градов» САА и сирийских ВВС.

Провинция Ракка

Более 15 членов одной большой семьи, включая женщин и детей, были арестованы курдскими боевиками в провинции Ракка. Как сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), члены семьи Аль-Джавар были арестованы SDF в своем доме в районе Аль-Джумаили по неизвестным причинам.

Провинция Хама

На севере Хамы продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами и боевиками, контролирующими идлибскую зону деэскалации. Боевики «Тахрир аш-Шам» подбили из ПТРК сирийский танк Т-72 в районе населенного пункта Телль-Хаваш, сообщает источник в Twitter (@7_alm1).

Сообщается также, что боевая авиация нанесла удар по позициям боевиков в районе города Аль-Латамина на севере Хамы. Источник в Twitter (@jisrtv) не указывает, работают ли по позициям боевиков ВВС Сирии или ВКС РФ.

Провинция Хасака

Курдские силы безопасности «Асайиш» арестовали в провинции Хасака журналиста по имени Мохаммед ас-Сагир. Как сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), ас-Сагир, который является сторонником законного правительства Сирии в Дамаске, был захвачен курдами в Эль-Камышлы по неизвестной причине.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)