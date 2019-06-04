Климкин убежден, что приглашение России вернуться в ПАСЕ ослабит Европу

Киев, 4 июня. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы якобы может стать слабее, а также потерять кредит доверия после приглашения России принять участие в сессии ПАСЕ в июне.

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи совета Европы ранее выступил за участие российской делегации в июньской сессии. Комитет принял резолюцию, которая предлагает отступить от регламента ПАСЕ, пригласив представителей РФ, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, резолюция предлагает изменить устав ПАСЕ, дополнив его пунктом, который запрещает лишать полномочий и права голоса национальные делегации.

В пресс-службе ПАСЕ добавили, что резолюция регламентного комитета должна быть одобрена на голосовании в ходе летней сессии, которая стартует 24 июня в Страсбурге.

«Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже», — убежден Климкин.

Украинский министр также сравнил это решение с изменением наказания «с лишения свободы на условное осуждение».

Дозволити РФ повернутись до ПАРЄ без виконання нею ключових умов – це як змінити злочинцю покарання з позбавлення волі на умовне засудження. При цьому, злочинець аж ніяк не розкаявся. Рада Європи ризикує стати слабшою і втратити важливий кредит довіри. Європа, на жаль, теж. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 июня 2019 г.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией демократическим путем и начала гражданской войны на Украине в 2014 году. Киевские политики неоднократно и бездоказательно обвиняли РФ в якобы вмешательстве во внутренние дела страны и гражданский конфликт на юго-востоке страны. При этом Москва указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе, желает Украине преодоления внутреннего кризиса, а вопрос о статусе российского полуострова закрыт окончательно.

ПАСЕ в 2014 году лишила права голоса российскую делегацию. Такое решение было принято из-за воссоединения Крыма с Россией, пишет Infox.ru. В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы, передает «ФедералПресс».